Specjalnie dla was sprawdziłyśmy ceny noclegów w popularnych miastach Europy. Na tej podstawie przygotowałyśmy 5 kierunków, które nie zrujnują waszego portfela. W tych miejscach tanio przenocujesz i spędzisz niezapomniany weekend.

1. Bukareszt (Rumunia)

Stolica Rumunii nazywana jest "Paryżem wschodu", głównie za sprawą budownictwa przypominającego stolicę Francji. Do miejsc, które trzeba koniecznie zobaczyć, należy budynek Parlamentu (największy w Europie), Plac Uniwersytecki (symbol rewolucji rumuńskiej z 1989 roku), centrum i stare miasto.

Co zjeść? Warto spróbować rumuńskich flaków (ciorba de burta), placków naleśnikowych z ziemniakami, bryndzą lub kapustą (placinta) i grillowanego mielonego.

2. Berlin (Niemcy)

Na początek trochę historii. Zwiedzanie tego miasta warto zacząć od zobaczenia najdłuższego fragmentu Muru Berlińskiego ze słynnym freskiem przedstawiającym pocałunek Breżniewa i Honeckera i Park Wolności, na którego wzniesieniu znajduje się Narodowy Pomnik Wojny o Niepodległości. W Berlinie znajdziecie również mnóstwo muzeów (np. Muzeum Żydowskie) i teatrów.

To prawdziwa mekka dla imprezowiczów. W stolicy Niemiec ponoć można bawić się 24 godziny na dobę. Do najpopularniejszych miejsc należą dzielnica Kreuzberg i Friedrichshain.

3. Bratysława (Słowacja)

Bratysława (stolica Słowacji) jest położona nad Dunajem. Co warto tam zobaczyć? Waszej uwadze zapewne nie umknie znajdujący się na wzgórzu Zamek Bratysławski. U jego podnóża rozciągają się wąskie, malownicze uliczki. Rynek główny to serce miasta. Znajduje się tam ratusz z XIII wieku, wiele restauracji, pubów i klubów nocnych.

Na spacer warto udać się na jeden z czterech mostów - Stary, Nowy, Lafranconi oraz Pristavny.

4. Wilno (Litwa)

Stare Miasto w Wilnie jest wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, dlatego to jeden z obowiązkowych punktów wycieczki do tego urokliwego miasta. Co jeszcze powinno znaleźć się na waszej trasie zwiedzania? Góra Zamkowa, na której od XIII wieku rezydowali książęta Litewscy, Ulica Zamkowa (główny turystyczny deptak z budownictwem pochodzącym z XIV do XVIII wieku) i pochodzący z XV wieku kościół Św. Anny.

5. Ryga (Łotwa)

Ryga to stolica, a zarazem największe miasto Łotwy. To jedno z miejsc w Europie, w którym nie będziecie chcieli przegapić żadnego zabytku. Koniecznie musicie zobaczyć wpisaną na listę światowego dziedzictwa UNESCO starówkę, Dom Bractwa Czarnogłowych w Rydze, pochodzący z 1209 roku Kościół św. Piotra, Katedra w Rydze z 1211 roku i symbol niepodległości Łotwy – Pomnik Wolności.

Miasto słynie również z życia nocnego. Sama starówka to niekończąca się plejada klubów, pubów i barów!

