Paryż, od lat nosi miano miasta zakochanych. Jednak to właśnie w walentynki staje się chyba najbardziej romantycznym miejscem świata. Czy na pewno? Mamy dla was 7 alternatyw dla spędzenia tego dnia pod Wieżą Eiffla?

7 pomysłów na walentynkowy wyjazd:

1. Brugia (Belgia)

Belgijska Brugia, to położone nad Morzem Północnym miasto, które ze względu na licznie rozbudowaną sieć kanałów okrzyknięte zostało mianem „Flamandzkiej Wenecji”. Brukowane ulice, liczne zabytki i słynna belgijska czekolada, czynią to miejsce wyjątkowo uroczym i wartym odwiedzenia szczególnie w czasie walentynek. Miasto prezentuje się fantastycznie zarówno w ciągu dnia, jak i wieczorami. Większość budynków jest, wtedy podświetlona i stwarza niepowtarzalny klimat.

2. Rzym (Włochy)

Uroków Rzymu nie trzeba chyba wymieniać – od lat pozostaje on jednym z najpopularniejszych weekendowych kierunków Polaków. Zakochani mogą zaszyć się w jednej z licznych włoskich restauracji w okolicy Placu Hiszpańskiego bądź Campo de Fiori.

3. Wiedeń (Austria)

Przytulne kawiarnie, tort Sachera i sobotnie popołudnie na Stephansplatz. Wiedeń oferuje przyjezdnym wszelkie możliwe rozrywki – od relaksu nad Dunajem, przez wieczory w operze, aż po szalone rozrywki. Tego miasta zwyczajnie nie da się nie lubić. Miłośników spacerów z pewnością zainteresują liczne lokalne parki – Volksgarten, Burggarten oraz Prater, którego częścią jest również jedno z najbardziej popularnych europejskich wesołych miasteczek.

4. Tallin (Estonia)

Tallin, jako stolica, idealnie łączy w sobie to, co tradycyjne z nowoczesnością. Fantastyczna średniowieczna starówka i zabytkowe drewniane domy kontrastują tam ze współczesną architekturą i licznymi terenami rekreacyjnymi. Miłośnikom długich spacerów, miasto ma do zaoferowania malownicze wybrzeże z widokiem na Zatokę Fińską, a dla mających więcej czasu poleca się również rejs promem do Helsinek.

5. Budapeszt (Węgry)

Budapeszt ze względu na wiele tanich połączeń lotniczych pozostaje na liście naszych ulubionych kierunków – nie tylko na walentynki. W połowie lutego miasto może być dość chłodne, jednak kolacja z kieliszkiem tokaja czy relaks w jednej z popularnych w regionie łaźni, rozgrzeją zmarznięte kości.

6. Florencja (Włochy)

Czy jest coś, co kojarzy nam się z pięknem Włoch bardziej niż Toskania? Mająca ponad 4 tysiące lat historii Florencja, to położone u stóp Apeninów miasto o wyjątkowym uroku. Smakowita florencka kuchnia idealnie nada się na walentynkową kolację, a przy tak dużym nagromadzeniu restauracji i knajpek, odwiedzający nie powinni mieć problemu ze znalezieniem czegoś przytulnego.

7. Wilno (Litwa)

Ze względu na swoją historię, Wilno pozostaje bliskie sercom Polaków. To miasto Mickiewicza i Słowackiego, miejsce z jedną z najpiękniejszych europejskich starówek i perła Europy Środkowo-Wschodniej. W 2009 Wilno zdobyło również tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.

