Ponad 76% Polaków organizuje samodzielnie wyjazdy zagraniczne. Jednak planując wyjazd coraz rzadziej uwzględniamy w naszych kalkulacjach ubezpieczenia na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń.

Reklama

Polacy podróżują na własną rękę

Ceny dalekich przelotów i szeroko zakrojone działania promocyjne egzotycznych krajów skutecznie zachęcają do zapuszczania się w najdalsze zakątki świata. Polaków można spotkać w krajach Ameryki Południowej i Azji.

Jak pokazują badania mimo zwiększającej się dostępności zagranicznych podróży, spada zainteresowanie ubezpieczeniami turystycznymi. Aż 60% Polaków nie uwzględnia zakupu polisy ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie od kosztów leczenia

Lista wydarzeń, które podczas zagranicznego wyjazdu mogą nas kosztować sporo pieniędzy i nerwów, jest praktycznie nieograniczone. Patrząc na specyfikę kulturową czy środowiskową danego kraju, jesteśmy w stanie przewidzieć, na jakie niebezpieczeństwa powinniśmy zwrócić szczególną uwagę. Ubezpieczenie od kosztów leczenia za granicą, kosztów transportu medycznego oraz następstw nieszczęśliwych wypadków jest absolutną podstawą.

Tak np. w Egipcie duże niebezpieczeństwo niesie za sobą różnica w zwyczajach żywieniowych i higienicznych oraz we florze bakteryjnej pożywienia. Są one tak różne od warunków panujących w Polsce, że przebieg zatrucia pokarmowe może wymuszać hospitalizację. Bardzo niebezpieczne są również zagrożenia epidemiologiczne w poszczególnych krajach.

Na ratunek z ziemi lub powietrza

Wybierając się do krajów azjatyckich, powinniśmy wziąć pod uwagę również specyficzne podejście mieszkańców do zasad ruchu drogowego. W tym chaosie przeciętny Europejczyk nie jest w stanie wyłapać jakiejkolwiek prawidłowości. Tam zwykła próba przejścia na drugą stronę ulicy może się skończyć potłuczeniami, złamaniem lub poważniejszymi obrażeniami. Jeśli będziemy mieli polisę, ubezpieczyciel pokryje za nas koszty opieki medycznej na terenie danego kraju, a także – gdy będzie taka konieczność – transportu medycznego do Polski.

Jeśli zdecydujemy się na inną formę wypoczynku, jaką są wędrówki górskie, pod uwagę powinniśmy wziąć ubezpieczenie kosztów akcji ratowniczej. W razie wypadku sumy jakie będziemy musieli zapłacić służbom ratunkowym mogą być horrendalne. Bez odpowiedniego ubezpieczenia wydatek ten będziemy odczuwać latami. Nawet w sąsiedniej Słowacji akcja ratownicza w Tatrach to koszt 15 tys. zł.

Bagaż z ciężarem odpowiedzialności

Ostatni, ale nie mniej ważny element w komfortowej podróży to nasz bagaż. Oprócz najpotrzebniejszych rzeczy zabieramy ze sobą coraz częściej kosztowny sprzęt fotograficzny, tablety pozwalające na łączenie się z internetem, e-booki i smartfony. Wożąc ze sobą dobytek wart kilka do kilkunastu tysięcy złotych jesteśmy szczególnie narażeni na kradzieże czy chociażby zniszczenie.

Ubezpieczenie chroniące bagaż zagwarantuje nam zwrot pieniędzy, pozwalający na zakup utraconego sprzętu o podobnych parametrach.

Na podstawie materiałów prasowych Grupy Ubezpieczeniowej Europa

Reklama

Więcej zasad bezpieczeństwa w czasie podróży:

Sprawdź opony zanim wyruszysz w podróż

Jak zadbać o bezpieczeństwo zwierzaka w wakacje

Jakie kosmetyki zabrać do samolotu?