Badania bezpieczeństwa opon przeprowadzone przez Bridgestone wykazały, że aż 78% pojazdów w Europie może być wyposażonych w opony nienadające się do bezpiecznej jazdy. Ale jest też dobra wiadomość! Sprawdzenie stanu ogumienia jest proste i nie zajmuje więcej niż kilka minut.

Na co zwrócić uwagę przy kontroli stanu opon:

Opony to pierwsza linia obrony przeciwko niebezpiecznym sytuacjom na drodze. Aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i pasażerom, ważny jest ich odpowiedni stan. Sprawdzać należy również ogumienie w przyczepie kempingowej, kamperze oraz naczepie. W szczególności jeśli nie były używane od dłuższego czasu.

1. Sprawdź głębokość bieżnika

Upewnienie się, że opony mają wystarczającą głębokość bieżnika, jest niezbędne, Możesz to sprawdzić za pomocą specjalnej miarki lub poszukać wskaźników głębokości bieżnika wewnątrz rowków.

Pamiętaj, że zgodnie z prawem minimalna głębokość wynosi 1,6 mm i że zawsze musi być zachowana różnica pomiędzy wskaźnikiem a zewnętrzną częścią opony. Jeśli głębokości bieżnika są na takim samym poziomie, czas na wymianę opon, szczególnie przed dłuższą podróżą!

2. Sprawdź ciśnienie w oponach

Opony są bardzo ważne dla twojego bezpieczeństwa! Tak samo jak ważne są zbiorniki z tlenem dla nurków pod wodą. Nie zanurzyłbyś się pod wodę bez sprawdzenia ciśnienia w butlach, prawda? Tak samo należy postępować w przypadku opon. Jeśli twoje ogumienie ma już kilka lat, koniecznie podjedź pod kompresor. Znajdziesz go prawie na każdej stacji benzynowej. Pamiętaj o tym, że prawidłowe ciśnienie w oponach musi być odpowiednio wyższe w samochodzie całkowicie obciążonym.

Niedopompowane opony negatywnie wpływają na zdolność do bezpiecznego hamowania i wykonywania manewrów. Zwiększają spalanie i szybciej się zużywają.



Gdzie możesz znaleźć informacje na temat ciśnienia powietrza właściwego dla twojego pojazdu? Przede wszystkim w książce pojazdu, przy słupkach nadwozia lub przy wlewie paliwa. Tam znajduje się informacja o poprawnym ciśnieniu opon. Jeśli masz wątpliwości, skonsultuj się ze specjalistą!

3. Sprawdź ewentualne uszkodzenia i zużycie

Nacięcia, rysy, otarcia i inne uszkodzenia mogą łatwo pogłębić się w dalekiej trasie. Jeśli masz wątpliwości, skonsultuj się ze specjalistą, który zdecyduje, czy podróż na takim ogumieniu będzie bezpieczna.

Pracujemy nad poprawą bezpieczeństwa na drodze:

Po europejskich drogach jeździ aż 78% pojazdów wyposażonych w opony zagrażające bezpieczeństwu. W tym ponad 28% kierowców, jeździ na ogumieniu ze znacznie obniżonym ciśnieniem lub zużytym ponad dopuszczalną normę. Kierowcy ci powodują poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa na drogach.

Właśnie dlatego, by w pełni cieszyć się jazdą i wypoczynkiem, Bridgestone namawia do sprawdzania stanu opon przed wyjazdem na wakacje oraz przed powrotem do domu. A jeśli nadal jeździsz na oponach zimowych, zmień je jak najszybciej. Jak się okazuje użytkowanie „zimówek” w warunkach letnich może wydłużyć drogę hamowania nawet o 30% w porównaniu z oponami letnimi!

