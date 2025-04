Podwarszawski Julinek to miejsce niezwykłe. Tylko tutaj doświadczysz przeżyć, których nie znajdziesz nigdzie indziej – ani na Mazowszu, ani w żadnej innej części Polski. Nie ma w tym ani odrobiny przesady. Zobacz, dlaczego!

Julinek – sztuka, rozrywka i tradycja!

To właśnie w tej miejscowości, już ponad 70 lat temu, do życia powołana została stacjonarna Baza Cyrkowa – formacja wyjątkowa w skali całego świata. Baza stała się centrum dla ekip cyrkowych, działających na terenie całego kraju – była ich miejscem treningów i ośrodkiem doskonalenia sztuki cyrkowej. Tutaj artyści mogli także zrobić sobie przystanek i przeczekać zimę. W tym właśnie miejscu do dziś funkcjonuje Państwowa Szkoła Sztuki Cyrkowej!

Przez długie dziesięciolecia Julinek stanowił najważniejszy ośrodek sztuki cyrkowej i zyskał światową sławę oraz uznanie. To właśnie tutaj spotykali się menadżerowie cyrków z całego świata, podziwiając treningi i występy i zapraszając utalentowanych artystów na światowe areny cyrkowe. Szkoła i budynki zachowały się po dziś dzień, stanowiąc najpiękniejsze i bardzo ważne świadectwo polskiej sztuki cyrkowej, stojącej na najwyższym poziomie!

Park rozrywki inny, niż wszystkie

W 2015 roku na terenie dawnej Bazy Cyrkowej powołany do życia został Park Rozrywki w Julinku. W odległości zaledwie 30 kilometrów od Warszawy, w otoczeniu Kampinoskiego Parku Narodowego, można przenieść się w zupełnie inny, bajkowo- cyrkowy świat, okraszony solidną dawką kultury. To idealne połączenie wypoczynku w otoczeniu natury, z oryginalnymi atrakcjami dla całej rodziny. Dbałość o dziedzictwo polskiej sztuki cyrkowej i nieustanne upowszechnianie wiedzy na jej temat wśród swoich gości, to najważniejsza misja Parku. Najlepszym świadectwem tego, że działa, są liczby: w ciągu 3 sezonów funkcjonowania Parku, odwiedziło go już ponad 300 000 osób!

Park Rozrywki Julinek – co oferuje swoim gościom?

Wśród atrakcji oferowanych przez Park, Goście znajdą również te niecodzienne, których na próżno szukać w innych tego typu miejscach. W żadnym innym Parku nie znajdziesz takich atrakcji, jak:

Podniebny Cyrk



Ponad kilometr długości, 7 tras o różnych stopniach trudności, 138 przeszkód na drodze do celu – to jeden z największych w kraju, a zdecydowanie najrozleglejszy na Mazowszu park linowy!

Park linowy w Julinku to największa tego typu atrakcja w Polsce!

Kraina Dmuchańców



To zespół ogromnych obiektów dmuchanych, przeznaczonych zarówno dla dzieci, jak i młodzieży. Kilkanaście dmuchańców zapewni nie tylko doskonałą zabawę, ale będzie stanowić także przyjemną okazję do treningu fizycznego oraz poprawiającego koordynację ruchową. Dorośli także odnajdą coś dla siebie – na przykład ogromną, 30 – metrową zjeżdżalnię wodną Hippo Slide!

Minigolf Cyrkowy



Choć pola golfowe są dość popularne i nie trzeba długo szukać, by znaleźć jakieś – to takiego o powierzchni 1000 metrów kwadratowych, z 18 torami do gry nie znajdziesz nigdzie. Minigolf Cyrkowy, jak nazwa wskazuje, ma charakter cyrkowy, a dostępu do dołków golfowych bronią…klauni i dzikie zwierzęta! Tego jeszcze nie było!

Wyjątkowe pole do minigolfa zaprasza!

Cyrkowa Strefa Animacji i Plac Zabaw



W tym miejscu animatorzy zabawiają Gości każdego dnia, od maja do października. Chcesz nauczyć się chodzenia na szczudłach albo żonglerki? Jesteś w dobrym miejscu! Dla dzieci udostępniony jest magiczny Plac Zabaw, na którym mogą bawić się na atrakcjach wykonanych z drzewa akacjowego.

Wystawa Sztuki Cyrkowej



Takiego miejsca nie znajdziesz w żadnym innym miejscu w Polsce. W budynku Małej Areny znajdziesz prawdziwe muzeum, z autentycznymi eksponatami z dziedziny polskiej sztuki cyrkowej, pochodzące nawet z XIX wieku. Zobaczysz również dokumenty będące świadectwem rozwoju sztuki cyrkowej na świecie.

Sport w sercu Puszczy



Lubisz sport, ale hołdujesz też ekologicznemu stylowi życia? Stań do rywalizacji na specjalnym torze wyścigowym, za kierownicą ekologicznego samochodu! Na terenie Parku możesz również wypożyczyć rower i sprzęt sportowy. To także doskonała baza wypadowa do spacerów i wycieczek po okolicy (pamiętaj, że Park znajduje się w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego). Znajdziesz tutaj również nowoczesne boiska – do piłki nożnej, siatkówki i badmintona.

Park rozrywki Julinek – co jeszcze możemy dla ciebie zrobić?

Teren Parku Julinek to nie tylko możliwość skorzystania z wyjątkowych atrakcji na świeżym powietrzu. To także niepowtarzalna okazja do spędzenia dnia w niecodziennej atmosferze i otoczeniu natury oraz kultury.

Hotel Julinek i pole namiotowo – kempingowe zapewni ci wypoczynek tak długi, jak tylko zechcesz, w prawdziwie bajecznej oprawie. Trzygwiazdkowy hotel z cyrkowymi elementami dekoracyjnymi liczy aż 140 miejsc, a przeprowadzony niedawno gruntowny remont zagwarantuje jeszcze większy komfort i wygodę. W cenę noclegu wliczone są śniadania, a dodatkowo restauracja hotelowa zapewnia całodzienne wyżywienie. Na terenie hotelu można również zorganizować konferencje i spotkania – do dyspozycji Gości są aż 4 sale, w których jednorazowo zmieści się do 140 osób.

Hotel Julinek zaprasza!

Stawiasz na obcowanie z naturą? Położone nieopodal pole namiotowe zapewni ci rozrywkę, jakiej pożądasz, a dostęp do infrastruktury hotelu będziesz mieć na wyciągniecie ręki!

Kochasz dobre jedzenie? Restauracja Foccacia Pop-Up zaserwuje ci najlepsze dania kuchni włoskiej. W strefach gastronomicznych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie głównych atrakcji, zjesz najlepsze dania: polskie lub grillowane. Dla każdego fana słodkości, także coś pysznego!

Chcesz spędzić urodziny w niecodziennej atmosferze? Zorganizujemy je w Cyrkowym Parku Rozrywki! Takiej imprezy, z elementami cyrkowymi, nie zapomnisz nigdy!

Julinek dysponuje także unikalną architektonicznie Małą i Dużą Areną. To właśnie tutaj mają miejsce najwspanialsze wydarzenia artystyczne, koncerty, imprezy rozrywkowe i spotkania firmowe, a także konferencje i programy telewizyjne.

Kampinoski Park Narodowy – wejdź z Julinka!

Na terenie Parku Julinek znajduje się wejście na teren Kampinoskiego Parku Narodowego. Na Gości czeka aż 360 km oznakowanych szlaków pieszych, a w tym - 200 km szlaków rowerowych. Całą trasę można zwiedzać przez okrągły rok!

Więcej informacji znajdziesz na www.julinek.com.pl!

