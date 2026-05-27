Jeżeli zastanawiasz się nad tym, gdzie warto spędzić wakacje, Włochy to zawsze dobry wybór. Tu jednak pojawia się pytanie - jaki region wybrać, żeby w pełni poczuć klimat słonecznej Italii. Wizzair uruchomił właśnie loty bezpośrednio z Warszawy do Rimini, czyli jednego z najpopularniejszych turystycznie miast Romanii. W zaledwie 2 godziny możemy znaleźć się na piaszczystej plaży nad samym Adriatykiem. A cały region Emilia-Romania ma nam wiele do zaoferowania - od aktywnego wypoczynku, przez obcowanie z kulturą i naturą, aż po testowanie najpyszniejszych włoskich produktów. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. A ja już wiem, na co szczególnie warto zwrócić uwagę.

Emilia-Romania to region dla fanów aktywnego wypoczynku

Emilia-Romania to serce północnych Włoch i jednocześnie najbardziej różnorodny region tego kraju. Położony jest pomiędzy Apeninami a Adriatykiem. Historycznie dzieli się go na dwie odrębne krainy - Emilię (część zachodnia i środkowa) oraz Romanię (część wschodnia). Dziś jednak to jeden duży region o ogromnym bogactwie kulturowym i kulinarnym.

Ta część Włoch oferuje nam ogrom atrakcji. Przede wszystkim są to piękne piaszczyste plaże np. Rimini czy Riccione, na których możemy odpocząć, a dzieci będą miały ogromną radość z kąpieli w falach Adriatyku. Region może poszczycić się 10 nowymi promenadami, 9 plażami z Błękitną Flagą i 10 z Zieloną Flagą - są to wyróżnienia przyznawane kąpieliskom rodzinnym i ekologicznym. Robią wrażenie zarówno w dzień, gdy są oblane słońcem, jak również wieczorem, gdy to zachodzi nad Adriatykiem.

Plaża w Riccione, Fot. archiwum prywatne

Emilię-Romanię szczególnie warto zwiedzać na dwóch kółkach. Zwłaszcza że sami mieszkańcy taką formę podróżowania uznają za tradycyjną. Znajdziemy tam ponad 9 tysięcy kilometrów tras i świetnie rozwiniętą infrastrukturę rowerową. Region oferuje nam różnorodne szlaki, m.in. Food Valley, czyli serce kulinarnych Włoch, oraz 100 hoteli rowerowych i 200 obiektów przyjaznych cyklistom, w których można np. wypożyczyć jednoślady na wycieczkę.

Emilia-Romania na rowerze, Fot. archiwum prywatne

To też idealny region dla fanów zabytków, jest to bowiem kraina zamków i twierdz pochodzących ze średniowiecza i renesansu, które przypominają nam o dawnych mieszkańcach Romanii. Oprócz tego 2 parki narodowe oraz różne rezerwaty przyrody zachęcają nas do odkrywania ich podczas pieszych wędrówek. Bogactwo przyrody jest tu widoczne na każdym kroku. A po takiej wyprawie możemy odpocząć w jednym z dostępnych w regionie ośrodków SPA.

Piesze wędrówki w Emilii-Romani, Fot. archiwum prywatne

To zatem idealny region dla ludzi kochających aktywny wypoczynek. Wycieczki rowerowe, piesze wędrówki, nordic walking, a także inne sporty są tu widoczne gołym okiem i aż przyciągają turystów do dołączenia. A po aktywnościach najlepiej spędzić czas na eksplorowaniu lokalnej kuchni, która jest jedną z najbogatszych w całych Włoszech.

Smaki Emilii-Romani

Emilia-Romania to region bogaty w smaki, o których wszyscy słyszeliśmy. Tu możemy poczuć ich smak w oryginalnej wersji. Emilia-Romania może poszczycić się aż 45 produktami o chronionej nazwie pochodzenia. Do najbardziej znanych należą: Prosciutto di Parma DOP, czyli obłędna szynka dojrzewająca, Parmigiano Reggiano DOP - ser o intensywnym smaku, który może być samoistną przekąską lub świetnym dodatkiem do makaronów i sałatek, a także Aceto Balsami Tradizionale DOP - tradycyjny ocet balsamiczny z Modeny.

Parma to miejscowość, która nosi tytuł Miasta Kreatywnego UNESCO w dziedzinie gastronomii. Nie możemy też zapomnieć, że w Emilii-Romani znajduje się Bolonia, czyli ojczyzna ragu alla bolognese czy oryginalnej bolońskiej mortadeli. A samo Rimini i wybrzeże Romanii słyną z piadiny, czyli cienkiego placka na bazie mąki, wody i smalcu, a także przepysznych ryb i owoców morza.

Wszystkich tych dobroci możemy spróbować w oryginalnych wytwórniach i restauracjach. Na Food Valley składają się wytwórnie oliwy. Ja odwiedziłam Oleificio Renzi Simone prowadzoną od 4 pokoleń. Mattia i jego dziadek Guerrino z pasją opowiadają o tym, jak stworzyć najlepszą oliwę z oliwek i ją przetestować, aby w pełni poczuć jej bogaty smak.

Wytwórnia oliwy Oleificio Renzi Simone, Fot. archiwum prywatne

Będąc w Romanii, nie sposób nie zajrzeć również do tradycyjnej DOP Fossa Cheese w Mondaino, która również jest rodzinnym miejscem, w którym możemy spróbować przepysznych serów i wędlin. DOP Fossa Cheese prowadzi ojciec z dwoma synami. Bracia na co dzień są nauczycielami, a w okresie wakacyjnym przygotowują sery i wszystko robią ręcznie. Najpierw ich produkty są zamknięte w zagipsowanym tunelu przez 81 dni. Później bracia dokładnie je obierają - dziennie około 1000 serów - żebyśmy mogli zachwycać się ich smakiem.

Emilia-Romania to też przepiękne winnice, w których możemy zobaczyć, jak produkuje się pyszne wino z tego regionu. I oczywiście bogaty wybór restauracji. W Riccione urzekła mnie Nico Casa & Bottega otwarta codziennie od 9 do 15, więc możemy wybrać się tam np. na lunch. W kuchni króluje tam Nicoletta, która jest rodowitą Romagnolą i robi najlepszą piadinę oraz makarony na świecie (a jakie ciasta!). Cudowny jest też sam klimat tego miejsca - możemy poczuć się jak na obiedzie u babci. A potem zaśpiewać wraz z Nicolettą "Romagna mia, Romagna in fiore", czyli "Moja Romania, Romania w kwiatach" - nieoficjalny hymn tego regionu.

Nico Casa & Bottega, Fot. archiwum prywatne

Tam, gdzie góry łączą się z morzem, musi być sztuka

Włochy to niesamowicie inspirujący kraj. Zawsze, gdy się tam znajduję, odkrywam coś, co karmi artystyczną stronę mojej duszy. Tak też było tym razem. Piękne widoki to jedno, ale Emilia-Romania to kolebka artystów. Właśnie z tego regionu pochodzi wybitny reżyser, Federico Fellini, znany m.in. z takich dzieł filmowych jak: "La Strada", "Słodkie życie" czy "Osiem i pół". W Rimini znajduje się muzeum, w którym możemy bliżej zapoznać się z jego twórczością. Z kolei nieopodal Rimini, w niewielkiej turystycznej miejscowości Riccione, możemy znaleźć miejsca, w których kręcono "Pod słońcem Riccione".

Muzeum Felliniego, Fot. archiwum prywatne

Region Emilia-Romania znany jest także z wielu muzycznych festiwali. "W krainie bezkresnych wzgórz bije rockowe serce, którym jest wolność, hałas, który staje się dźwiękiem, księżyc, który ustępuje miejsca słońcu, pragnienie pójścia jeszcze dalej i odkrycia w drugim zupełnie innej osoby, z którą można dzielić się emocjami z koncertu" - to jedno z najpiękniejszych zdań, które przeczytałam w przewodniku po tym regionie. Pamiętam, jak byłam jakiś czas temu w innej części Włoch i w telewizji oglądałam koncert włoskich hitów prosto z Rimini. Teraz wiem, że to miasto aż tętni muzyką - od ulicznych grajków, aż po najsłynniejszych muzyków. Nie brakuje też dźwięków silników, to bowiem region motoryzacyjnych legend takich jak Ferrari, Maserati czy Lamborghini.

A jak Włochy, to również strefa fashion. Stolicą włoskiej mody bezapelacyjnie jest Mediolan, ale możecie się zdziwić, jak wielu projektantów pochodzi z regionu Emilii-Romani. Iceberg, Alberta Ferretti, Marco Zanini, Giuseppe Zanotti - wszyscy wywodzą się właśnie z Emilli-Romani. I zaskoczę was, ale również Giorgio Armani, jeden z najwybitniejszych włoskich projektantów, urodził się w tym regionie, a dokładnie w miejscowości Piacenza. A Moschino ma tu swoje szwalnie oraz centrum zarządzania.

Trudno się dziwić, że tak wielkie nazwiska inspirowały się miejscem swojego pochodzenia. Malownicze pejzaże Emilii-Romani są w stanie natchnąć każdego. Nawet leżaki, które możemy znaleźć na piaszczystych plażach Rimini czy Riccione, mogą być inspirujące. Udowadnia to Marco Morosini, założyciel marki Brandina. W niewielkim butiku w Riccione możemy znaleźć torby i akcesoria stworzone właśnie z materiału, którego używa się do wykonania leżaków. A wszystko zaczęło się od albumu z portretami wykonanymi na plaży, które Marco stworzył jako grafik. Następnie zaprojektował okładkę do niego właśnie z "leżakowego" materiału.

- Chciałem opowiedzieć historię każdej z tych osób. Kiedy skończyłem album, powiedziałem, że szukam czegoś, co odzwierciedli również motyw przewodni portretów i będzie morskim akcentem. I wtedy zdecydowałem: "Zróbmy okładkę z tego samego materiału, co leżaki". Kolory tych materiałów, ich struktura przypomina mi czasy dzieciństwa - mówi Marco Morosini, z którym miałam przyjemność porozmawiać chwilę podczas wizyty w sklepie.

Muszę przyznać, że trudno przejść koło tego butiku obojętnie i na pewno warto do niego zajrzeć podczas pobytu w Riccione. Zwłaszcza że na drugim piętrze znajdziemy wystawę twórczości Marco, którą możemy zwiedzić zupełnie za darmo.

Marco Morosini, Fot. archiwum prywatne

Klimat w Emilii-Romani tworzą ludzie

Uwielbiam włoski temperament i włoską gościnność. To właśnie one sprawiają, że tak chętnie wracam do słonecznej Italii - przynajmniej raz w roku. Już wiem, że Emilia-Romania stanie się jednym z moich ulubionych regionów, do których będę wracać, a w dużej mierze sprawili to ludzie, których spotkałam na swojej drodze. Czy to Nicoletta z Nico Casa & Bottega, czy Marco z Brandiny, czy Guerrino i Mattia z wytwórni oliwy Oleificio Renzi Simone - każda z tych osób udowadnia, że wystarczy dobry produkt i odrobina uśmiechu, aby przyciągnąć turystów i jednocześnie zapewnić im moc atrakcji podczas włoskich wakacji.

Emilia-Romania to region, który bez wątpienia mogę nazwać sercem Włoch. Łączy góry z morzem, przyciąga wybitnymi krajobrazami, gwarantuje nam niezapomniane doznania smakowe, a dodatkowo daje ogrom możliwości na spędzenie czasu dokładnie tak, jak lubimy - czy to na zwiedzaniu zabytków, obcowaniu z kulturą i sztuką, czy na leżeniu na plaży i morskich kąpielach. Nowe połączenie lotnicze między Warszawą a Rimini ułatwia wybranie się tam na wakacje, a przepiękne ścieżki rowerowe pozwalają eksplorować ten region na dwóch kółkach. Niezależnie zatem od tego, czy chcesz się tam wybrać z rodziną, z przyjaciółmi, czy może ze zwierzakiem, Emilia-Romania przyjmie cię z otwartymi ramionami i zachwyci swoją różnorodnością.

Zachód słońca w Rimini, Fot. archiwum prywatne

Artykuł powstał we współpracy z regionem Emilia-Romania.

