Te stolice Europy przyciągają nie tylko cenami, ale i atrakcjami turystycznymi. Co można zobaczyć w 10. najtańszych stolicach Europy?

1. Skopje - Republika Macedonii

Skopje jest podzielone na dwie niemalże równe części przez rzekę Wardar. Spacerom po mieście sprzyja bałkański, śródziemnomorski klimat. W muzułmańskiej części miasta znajdziemy architekturę z czasów panowania tureckiego – łaźnie, meczety, zajazdy. Ze szczytu góry Wodno możemy zobaczyć panoramę Skopje. Stare Miasto słynie z tureckiej zabudowy. Symbolem Skopje jest najstarszy most w mieście – Kamienny Most, pochodzący z XV wieku. To tutaj urodziła się Agnese Gonxhe Bojaxhiu, znana jako Matka Teresa.

2. Sofia - Bułgaria

Sofia to jedno z najstarszych miast Europy. Miasto położone jest w śródgórkiej kotlinie, u podnóży gór Witosza. Zwiedzając Sofię, można zauważyć wiele pozostałości po panowaniu imperium Turków Osmańskich i Bizancjum. W Sofii znajduję się wiele muzułmańskich meczetów i prawosławnych cerkwi, które ciekawią kontrastem z nowoczesnymi pasażami handlowymi. Miasto słynie również z leczniczych źródeł termalnych.

3. Sarajewo - Bośnia i Hercegowina

Miasto leży nad rzeką Miljacką, w kotlinie pomiędzy 5 górami pasma Alp Dynarskich. Sarajewo, założone przez Turków osmańskich kusi wieloma zabytkami. W Starym Mieście zobaczymy architekturę bośniacką, jak i zabudowania religijne. Znacząca część miasta jest położona na stromych stokach, co wpływa na ciekawy układ ulic i zabudowę. Miasto słynie z różnorodności religijnej i kulturowej.

4. Ryga - Łotwa

Leżąca nad rzeką Dźwiną stolica Łotwy słynie z zabytkowego Starego Miasta, które zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO. Znajdziemy tu wiele budynków architektury secesyjnej. Jednym z popularnych zabytków miasta jest Rigas Pils, czyli XIV wieczny zamek ryski.

5. Bukareszt - Rumunia

Leżąca nad rzeką Dymbowicą stolica Rumunii, ciekawi wieloma zabytkami. Do najsłynniejszych należą Pałac Parlamentu, który jest jednym z największych budynków świata. Słynny Park Herastrau to największy park w Bukareszcie. Wyspa Snagov przyciąga zwiedzających licznymi cerkwiami.

6. Warszawa - Polska

Tych, którzy nie mieli jeszcze okazji odwiedzić Warszawy, być może zachęci Wilanów, czyli letnia rezydencja króla Jana III Sobieskiego, z barokowym ogrodem. Poza tym Muzeum Powstania Warszawskiego, opowiadające dzieje miasta i jego mieszkańców w czasie okupacji, czy Multimedialny Park Fontann – kolorowe widowisko na Podzamczu.

7. Tirana - Albania

Stolica Abanii leży nad trzema rzekami: Lana, Tirana i Terkuze. Miasto zachęca wieloma atrakcjami turystycznymi: od Meczetu Ethem Beja z XVIII wieku, po dawne mury starego miasta, czy Plac Matki Teresy. Odwiedzając Narodowe Muzeum Historyczne i Muzeum Arechologiczne można zaczerpnąć wiele informacji o historii Albanii.

8. Wilno - Litwa

Wilno leży w dolinie, u zbiegu dwóch rzek: Wilenki i Willi. Słynie z jednej z największych Starówek we wschodniej i środkowej Europie, która znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Symbolem miasta jest Zamek Giedymina na Górze Zamkowej i Góra Trzech Krzyży z tarasem widokowym na panoramę miasta.

9. Bratysława - Słowacja

Bratysława jest jedyną stolicą na świecie, graniczącą z 2. państwami – na zachodzie graniczy z Austrią, a na południu z Węgrami. Jest położona na obydwu brzegach Dunaju i na wzgórzach Małych Karpat. Spacerując po mieście warto zwiedzić Zamek Bratysławski, a z jego ogrodu podziwiać widok na panoramę miasta. Po Starym Mieście możemy przechadzać się wąskimi uliczkami, po drodze obserwując kamienice.

10. Zagrzeb - Chorwacja

To największe miasto, a zarazem stolica Chorwacji, przez którą płynie rzeka Sawa. Do najstarszej części miasta należy Wzgórze Kapitol, które słynie z gotycko-barokowej Katedry Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, z XIII wieku. Budynek charakteryzują 2. strzeliste wieże i średniowieczne freski we wnętrzu. W Zagrzebiu możemy również odwiedzić Ogród Botaniczny o ponad 100-letniej historii, jak i przejechać się kolejką liniowo-terenową – jedną z najkrótszych w Europie.

Na podstawie informacji prasowej trivago.pl

