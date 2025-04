Nie masz ochoty na tarzanie się w śniegu, narty i mokre rękawiczki? Kochasz miasta pełne magicznej atmosfery, rozświetlone tysiącami lampek, przepyszne, lokalne smakołyki, korzenne pierniki, grzane wino i bajkowe atrakcje dla dzieci? Oto 5 najlepszych bożonarodzeniowych destynacji z całego świata.

Reklama

1. Wiedeń (Austria)

Sezon świąteczny to najlepszy moment, aby odwiedzić to magiczne miasto. Migoczące lampki rozciągnięte są we wszystkich wyobrażalnych miejscach, na każdym możliwym budynku i drzewie. Znak rozpoznawczy miasta to tętniące życiem jarmarki świąteczne, ze straganami pełnymi ręcznie robionych prezentów, grzanego wina i ulicznego jedzenia. Wędrując między nimi, zatrzymajcie się przy tradycyjnych austriackich smakołykach.

2. Nowy Jork (USA)

Dla wielu Amerykanów start sezonu jest równoznaczny z oświetleniem ogromnej choinki na Rockefeller Center Plaza - prawdziwie świątecznej dzielnicy miasta. Turyści i mieszkańcy tłumnie pojawiają się na placu, gdzie mogą jeździć na łyżwach lub po prostu stać i patrzeć się na gigantyczną choinkę, "ubraną" w około 30 tysięcy lampek.

3. Norymberga (Niemcy)

Rozrzucone po Europie jarmarki świąteczne są coraz bardziej popularne wśród podróżujących, a Jarmark Bożonarodzeniowy w Norymberdze należy do najbardziej epickich z nich. Ponad 200 sprzedawców oferuje tradycyjne towary - od grzanego wina i pierników, po ręcznie robione świąteczne anioły, ozdoby I biżuterię. Około 2 milionów odwiedzających przewija się przez niego co roku, wędrując między straganami.

4. Reykjavik (Islandia)

Wizyta w Reykjaviku będzie wypełniona wręcz przytłaczającą ilością bożonarodzeniowego klimatu. Miasto wpada w szał świętowania, a sezon zostaje odtrąbiony już pod koniec listopada, poprzez ustawienie świetlistej miejskiej choinki na placu Austurvollur. Możecie spodziewać się wtedy chórów śpiewających kolędy i pojawienia się pierwszego z "Holiday Lads" – trzynastu Mikołajów, którzy krążą w całym mieście w czasie Adwentu.

5. Taos (Nowy Meksyk)

Jeżeli pragniesz naprawdę unikalnego doświadczenia, to zaplanuj wizytę w Taos. Tu wszechobecne są indiańskie i hiszpańskie wpływy. Dlatego obchody świąt mają wielokulturowego ducha, widocznego w iluminacji Ledoux Street, na której uliczne sklepiki galerie, studia i muzea oferują przechodniom muzykę, jedzenie i picie przy ogniskach.

Świąteczna choinka w Taos stawiana jest w wielką pompą na koniec listopada. Uroczystości towarzyszą kolędy śpiewane na żywo i przybycie Świętego Mikołaja w zabytkowym wozie strażackim.

Na podstawie informacji prasowej Travel Channel

Reklama

Więcej podróżniczych inspiracji:



10 miast, które warto zobaczyć chociaż raz w życiu5 pomysłów na weekendowy wyjazd z przyjaciółką Jak przetrwać długi lot samolotem?