Kuba położona jest w Ameryce Środkowej na Morzu Karaibskim. Liczne plaże, zatoki i przejrzysta woda sprawiają, że jest wymarzonym miejscem do spędzenia cudownych wakacji. Jednak jest coś jeszcze, co pozwala poczuć niezwykły klimat tego miejsca...

Reklama

Poczuj niezwykły klimat Kuby!

1. Kubańskie cygara

Kubańskie cygara wśród koneserów, uznawane są za jedne z najlepszych na świecie. Odpowiednia wilgotność powietrza, żyzna ziemia i duże nasłonecznienie sprzyjają uprawie wysokiej jakości tytoniu. Proces jego uprawy przekazywany jest z pokolenie na pokolenie. Wśród turystów utarło się przekonanie, że cygara zwijane są na udach pięknych kubanek. Prawda jest jednak inna... Wytwarzane są przez torcedores. To zawód, który wymaga ogromnego wysiłku i precyzji, dlatego konieczne jest odbycie 5 lat szkolenia.

Najlepsi z nich zwijają nawet do 100 cygar w ciągu dnia. To im powierza się pracę z najcenniejszymi z liści tytoniu. Należy pamiętać, że czarny rynek jest tu bardzo mocno rozwinięty i na każdym kroku możemy spotkać kogoś, kto będzie usiłował sprzedać nam podróbki. Dlatego chcąc kupić oryginalne, kubańskie cygaro należy udać się do przyfabrycznego sklepu.

2. Kubańska kuchnia

W smaku kubańskich potraw można wyczuć wpływ kuchni europejskiej, afrykańskiej i okolicznych, karaibskich wysp. Najczęściej spożywanym rodzajem mięsa jest kurczak i wieprzowina, podawane najczęściej z ryżem i fasolą, bądź z platanos.

W menu kubańskiej rodziny często pojawiają się zupy, do których dodawane są rosnące tu rośliny tj. boniatos, czy yuca. Będąc na wyspie koniecznie powinno się spróbować popularnych na wybrzeżu ryb i owoców morza. Są tu wyśmienite. Smak większości potraw wzbogacany jest czosnkiem, kolendrą i oregano. Mimo iż potrawy kubańczyków są łatwe w przygotowaniu, mają niesamowity smak i aromat. Warto zobaczyć również jak przygotowywane są posiłki w kubańskiej rodzinie. To nie tylko gotowanie, ale cały rytuał, któremu towarzyszy muzyka i niepowtarzalna atmosfera.

3. Kubańska kawa

Arabica Torquino Lavado porównywana jest do jednej z najlepszych kaw na świecie. Jej plantacje znajdują się we wschodniej i środkowej części Kuby i poddawane są ciągłym kontrolom. Wysoką jakość zawdzięcza uprawie za pomocą naturalnych metod. Do dnia dzisiejszego zbierana jest ręcznie. Charakteryzuje się bogatym smakiem, w którym wyczuć można delikatny, kwaskowaty posmak. Mówi się, że jej aromat przypomina zapach kubańskich cygar. Przygotowane z jej ziaren espresso, kawa po turecku, czy drinki smakują rewelacyjnie.

Na podstawie materiałów prasowych Travel Channel

Reklama

Więcej podróżniczych inspiracji:



Madera - wyspa wiecznej wiosny

Gdzie pojechać wiosną na wakacje?

6 plusów wakacji po sezonie