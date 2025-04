"Marzyciel" to książka o dążeniu do spełnienia marzeń i... spełnianiu ich. Pasjonująca historia Jarka Kazberuka (rajdowca, dżudoki i poszukiwacza przygód), która opowiada o realizacji jego dziecięcych pragnień. Obowiązkowa pozycja dla wszystkich, którzy wątpią, że "chcieć to móc"!

"Marzyciel" Jarosław Kazberuk - fragment książki



Wspomnienia z dzieciństwa na ogół zamazują się w naszej pamięci i istnieją co najwyżej w formie pojedynczych obrazów, zapachów i smaków. Każdy z nas ma chyba jednak takie chwile, które zachowują pełną ostrość. Mimo, że minęły już długie lata stają przed oczami w pełnej krasie, jakby wydarzyły się wczoraj. Jednym z takich momentów, który jak się okazało miał ogromny wpływ na całe moje dalsze życie, była wizyta w sklepie Pewex – jedynym kolorowym akcencie w komunistycznym "szarogrodzie".



Miałem wtedy 5 lat, więc niemal wszystko na co patrzyłem wydawało się wielkie. Tak też było z wysokimi półkami, na których stały zabawki. Czasem trzeba było mocno zadzierać głowę, żeby zobaczyć co jest na tej najwyższej. To co jednak najważniejsze, to że chyba każdy z nas, wychowanych w tamtych czasach marzył o jednej z rzeczy, które tam wypatrzył i wracał co jakiś czas żeby na nią popatrzeć. W moim przypadku było to białe Porsche 911.

Pamiętam to doskonale, jako jedno z moich pierwszych marzeń. Była późna jesień, zbliżało się Boże Narodzenie, a my z mamą weszliśmy do Pewexu i właśnie na wspomnianej, najwyższej półce stał całkiem pokaźny, jak na tamte czasy, model samochodu. Z miejsca zauroczył mnie i zafascynował. Oczywiście nie omieszkałem powiedzieć o tym mojej mamie, ale ona popatrzyła na cenę i powiedziała: "Synku, nie stać nas na taki samochód. To bardzo droga zabawka i niestety nie mogę Ci go kupić".

