W najdalej na południe wysuniętym kraju związkowym Austrii temperatury są wyższe. Najczęściej już w maju, łąki i drzewa stają się bardziej zielone, jeziora cieplejsze, a ludzie dzięki temu są w lepszym nastroju.

Jaka jest Karyntia latem?

Bliskość Morza Śródziemnego sprawia, że klimat jest z reguły prawie śródziemnomorski i jest tu wyjątkowo dużo godzin słońca. Ledwo śnieg zdąży stopnieć w górach, gdzie do połowy maja jeździ się jeszcze na nartach, a już nadchodzi łagodna wiosna, przygotowująca nadejście gorącego lata.

Sezon w Karyntii trwa cały rok i dlatego też Karyntia wita gości serdecznie przez cały ten czas. Pośród niezwykłego karynckiego krajobrazu można spędzić beztroski i urozmaicony urlop. Karyntia latem ma bardzo wiele do zaoferowania. Kraina pośród wyjątkowego krajobrazu z wysokimi szczytami i zaokrąglonymi wierzchołkami zaprasza nad ponad 1200 jezior.

Urlop w Karyntii Cię rozrusza



Dla coraz większej ilości osób urlop oznacza również ruch, którego ma brak w życiu codziennym. Właśnie latem Karyntia jest przede wszystkim krainą ruchu. Na długich szlakach wędrówek pieszych, trasach biegowych i do nordic walkingu. Na rekreacyjnych ścieżkach rowerowych i trasach dla rowerów górskich, na szlakach jeździeckich albo podczas gry w golfa. Wszędzie tam miłośnicy ruchu znajdują pełną satysfakcję.

Karynckie góry zapraszają na alpejskie wędrówki i wspinaczkę oraz każdym umiejętnościom oferują odpowiednią skalę trudności. Wszystkim, którzy kochają ekstremalne doświadczenia i chętnie poruszają się blisko granic swoich sportowych możliwości Karyntia proponuje niezwykłe ale mimo wszystko niezbyt ryzykowne wyzwania. Dla zwolenników dynamicznej i pełnej sportowego napięcia zabawy. Rafting, paraglajding, canyoning albo wspinaczka przez wodospady to najlepszy sposób na spore przyspieszenie pulsu i zwiększenie dopływu adrenaliny.

Rekreacja na sposób alpejski



Najlepsza rzecz na jaką możemy sobie pozwolić to wszystko, co służy dobremu samopoczuciu. We wszystkim, co dotyczy osobistego programu prowadzącego do dobrego samopoczucia możemy być spokojnie odrobinę egoistyczni i zadbać o sobie i swoje ciało. Dlatego właśnie goście Karyntii znajdują tu najprzeróżniejsze alpejskie oferty rekreacyjne, które stymulują ciało i umysł.

Na austriackim południu stawia się przy tym na skuteczne połączenie dobroczynnych spotkań z przyrodą, umiejętnych zastosowań, na niezwykłe powietrze Karyntii i włączenie w proces miejscowej wody, której tak wiele odmian może mieć wpływ na dobre samopoczucie. Karynckie ośrodki termalne, kompozycja wody mineralnej czy też komfortowe strefy rekreacyjne wielu hoteli – wszystko to służy dobremu samopoczuciu gości w Karyntii.

Karyntia dla wszystkich



Dla singli i dla rodzin, dla matek z dziećmi albo dla młodzieży oczekującej dynamicznej zabawy. Karyntia to różnorodność, w której każdy znajdzie coś dla siebie. Nikt nie jest wykluczony, a prawie przysłowiowa karyncka gościnność obejmuje również dzieci, które nie we wszystkich ośrodkach rekreacyjnych są dziś równie chętnie przyjmowane. Tutaj jest wręcz odwrotnie.

Karyntia właśnie rodzinom czy rodzicom samotnie wychowującym dzieci proponuje latem moc ofert. Czy chodzi o specjalistyczny hotel dostosowany do przyjmowania rodzin z małymi i bardzo małymi dziećmi, gdzie ich wszystkie potrzeby są uwzględnione, a rodzicom również stwarza się szansę na oderwanie się od obowiązków czy o konkretne oferty spędzania wolnego czasu dla rodziców z dziećmi, gdy dla każdej grupy wiekowej przygotowano coś odpowiedniego - Karyntia zawsze oznacza urlop u przyjaciół.

Przyjazne restauracje, które obok smakołyków dla dorosłych potrafią zadowolić również dziecięce poczucie smaku, tak samo wchodzą w pojęcie typowego urlopu we Karyntii jak znany Minimundus, gdzie mali i duzi mogą znaleźć cały świat w jednym miejscu. Specjalna opieka nad dziećmi w hotelach, na polach kampingowych i obiektach rekreacyjnych gwarantuje rodzicom, że podczas rodzinnego urlopu znajdą czas również dla siebie, podczas gdy najmłodsi są pod dobrą opieką.

W Karyntii latem zawsze coś się dzieje



Chyba w niewielu regionach turystycznych Alp można przeżyć tak wiele jak w Karyntii. Jako miejsce wielkoszlemowych rozgrywek w siatkówce Karyntia przybliża swoim gościom wielki świat sportu poprzez dużej klasy imprezę. Karyncka edycja zawodów Iron Man to już legenda. Mierzący się ze sobą najlepsi sportowcy dają wówczas z siebie wszystko. Również na poziomie zabawy Karyntia może w lecie zaproponować prawdziwe wydarzenia. Podczas „Fete Blanche“ tysiące na biało ubranych gości zanurza się w rozluźnionej atmosferze party, które odbywa się wzdłuż całych kilometrów brzegu jeziora Wörthersee i zawsze naszpikowane jest atrakcjami. Na przeróżnych scenach odbywają się wszelkiego rodzaju pokazy, można zobaczyć przykłady najnowszej mody, posłuchać muzyki na żywo i w wykonaniu DJ-ów i zatańczyć wśród innych prosto na ulicy. Scena na brzegu jeziora Wörthersee przez całe lato przedstawia to co najlepsze w międzynarodowej muzyce, musicalu, teatrze i życiu koncertowym, a wielkie imprezy takie jak „Noc gwiazd nad Jeziorem Wörthersee” albo „Gdy gra muzyka” w Bad Kleinkirchheim są dzięki telewizji uważnie oglądane także poza granicami. W dziedzinie muzyki klasycznej Karynckie Lato i Wörthersee Classics Festival to wielkie wydarzenia dla prawdziwych fanów. Jednak właśnie latem obok rzucających się w oczy wielkich wydarzeń jest mnóstwo regionalnych festynów, świąt i niezwykłych imprez, których w czasie urlopu w Karyntii nie wolno przegapić.

Karyncka karta zniżkowa Kärnten Card wygrywa wszystko



Dzięki Kärnten-Card każdy urlopowicz w Karyntii może zbudować dla siebie dostosowany do własnych potrzeb program i jednocześnie przy tym oszczędzić. Do ponad setki karynckich celów wycieczkowych i innych atrakcji z kartą wstęp jest wolny lub dzięki bonusowym procentom można zatrzymać sporą cześć opłat. Karta Karyncka jest ważna od 19 kwietnia do 26 października 2009 i kosztuje Ř 36,- dla dorosłych. Dzieci między 6 a 15 rokiem życia otrzymują kartę za cenę Ř 15,-, natomiast poniżej sześciu lat i od trzeciego dziecka karta jest gratis.

Karyntia jest po prostu blisko



Urlop, czyli najważniejsze tygodnie w roku byłoby zwyczajnie żal zmarnować eksperymentowaniem. Urlop ma w Karyntii długą tradycję, więc z doświadczenia wiadomo tu, czego życzą sobie goście i przyjaciele. Bogaty program i imponujące przeżycia na łonie przyrody oraz kultura, którą można zrozumieć to argumenty przemawiające za urlopem w Karyntii. W najdalej na południe położonym kraju związkowym Austrii przykłada się wielką wagę do tego, by wszystkie informacje, których może zapragnąć przyjezdny były łatwo i w wygodny sposób dostępne.

Na podstawie materiałów prasowych