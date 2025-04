Czym może nas zadziwić Gomera, mniejsza siostra Teneryfy? Takich zjawisk jak tutaj, ciężko szukać w innych miejscach na ziemi. I choć Wyspy Kanaryjskie cieszą się dużą popularnością wśród polskich turystów, jednak niewielu z nich dotarło właśnie tutaj.

Gomera - wyspa niezwykłych zjawisk

Gomera to niewielka, rzadziej odwiedzana wyspa archipelagu Wysp Kanaryjskich. Choć pozornie taka jak inne, położone blisko niej, jednak kryje niezwykłe zjawiska. Okazuje się, że można tam usłyszeć... gwizdy. Gdy za plecami usłyszymy dość charakterystyczne, przeciągłe gwizdanie, nie należy się oburzać. To gwizdany dialekt języka hiszpańskiego. Przed czasami smartfonów, miał on swoje wytłumaczenie praktyczne.

Gomera, oprócz wulkanicznych, dziewiczych plaż posiada także wyjątkowo malownicze barrancos, czyli trudno dostępne wąwozy górskie. Takim językiem można porozumiewać się na duże odległości. Do dziś posługują się nim pasterze, a odgwizdana informacja np. o zaginionej owcy obiega wyspę w kilka minut.

Język gwizdów pojawił się na Gomerze dzięki rdzennym mieszkańcom Wysp Kanaryjskich – Guanczom, którzy rządzili aż do 1494 r., zanim wyspy zostały ostatecznie podbite przez Hiszpanię. Naukowcy badając te gwizdy odkryli, że są one odbierane przez tę samą półkulę mózgu, co normalna rozmowa. Aby chronić ten unikatowy język, od lat 90 XX wieku, jest on nauczany w szkołach podstawowych.

Park Narodowy Garajonay

Nie tylko język przetrwał na tej przedziwnej wyspie. Jeżeli chcemy zobaczyć, jak wyglądały puszcze porastające Europę, tuż przed epoką lodowcową, czas odwiedzić Park Narodowy Garajonay. Obejmuje on ochroną prastary las wawrzynowy, zabytek endemicznej przyrody, liczący sobie setki tysięcy lat. Został on, podobnie jak Park Narodowy el Teide na Teneryfie, wpisany na listę Dziedzictwa Narodowego UNESCO. Poskręcane konary, mgły, mchy i ogromne paprocie, to odpowiednie tło dla trochę przerażających, ale niegroźnych, ogromnych jaszczurek gomeryjskich.

Wulkaniczne plaże Gomery, to jedne z tych nielicznych dziewiczych plaż w Europie, na których nie będziemy się tłoczyć z leżakami. Czeka tam prawie nieznana plaża Avalos, częściej odwiedzana la Caleta lub romantyczna dolina Hermigua.

Jak dotrzeć na Gomerę?

Wycieczki do tego zjawiskowego miejsca są dosyć drogie, gdyż nie ma tam mocno rozbudowanej bazy hotelowej. Jednak można wybrać się tutaj, przebywając na sąsiedniej Teneryfie, która jest z kolei dość często odwiedzaną i lubianą przez turystów wyspą. Cena tygodniowego pobytu na Teneryfie, to koszt zaczynający się od 1700 zł. Stamtąd, z południowego portu los Cristianos, za ok. 240 zł w dwie strony, dopłyniemy promem na Gomerę.

Na podstawie informacji prasowej travelplanet.pl

