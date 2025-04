Polacy coraz chętniej podróżują. Co ciekawe, nie ograniczając się wyłącznie do lata. To właśnie mroźne miesiące coraz chętniej wykorzystujemy na egzotyczne podróże. Zobaczcie, jaki kierunki wybieramy najczęściej!

Egzotyka górą!

Z roku na rok coraz większym zainteresowaniem cieszą się kierunki egzotyczne. Bangkok to jedna z najpopularniejszych destynacji, którą Polacy wybierają zimą. Nie odstraszają nas nawet dość drogie bilety lotnicze. Jednak w krajach takich jak Tajlandia czy Indonezja wydamy znacznie mniej niż np. podczas wyjazdu do Madrytu czy Londynu.

Krajami równie popularnymi co Tajlandia są Indie i Chiny. Bardzo chętnie wyjeżdżamy do Szanghaju, a w przypadku Indii sporym zainteresowaniem cieszy się południowa i północna część kraju. Niewątpliwie duże znaczenie ma tutaj cena biletów – wśród kierunków azjatyckich Indie należą do jednych z najtańszych. Na liście chętnie wybieranych zimą kierunków azjatyckich znajdziemy również Indonezję, Malediwy, Wietnam i Filipiny.

Amerykański sen

Jednym z najpopularniejszych kierunków podróży Polaków, są Stany Zjednoczone, a dokładniej Nowy Jork. W przypadku państw Ameryki Łacińskiej barierę do tej pory stanowiły bardzo wysokie ceny lotów. Jednak obecnie coraz więcej osób decyduje się na wyjazd w tę stronę świata. Wszystko dzięki lotom smart connection. To nic innego jak bardzo tanie loty z przesiadką. Dzięki temu można wyraźnie zaoszczędzić i pozwolić sobie na odwiedzenie wymarzonych miejsc. Z drugiej strony, chwalą sobie, że w drodze na przykład do Meksyku mogą zatrzymać się w Londynie i wykorzystać ten czas na przykład na zakupy.

Europa zimą? Gorące wyspy i ośnieżone stoki

Naszym najpopularniejszym zimowym kierunkiem w Europie, podobnie jak przez cały rok, pozostaje Londyn. Do stolicy Wielkiej Brytanii latamy często na dłuższy wypoczynek, ale i na weekend. Londyn jest przez nas wybierany prawie 2 razy częściej niż Paryż i 3 razy częściej niż Rzym.

Błogie lenistwo kontra aktywność

Jeżeli nie zwiedzamy, wybieramy narty, snowboard lub... wypoczynek na plaży. ­Do topowych miejsc wśród amatorów białego szaleństwa należy Bergamo – jako jedno z najtańszych. Wśród wysp, najpopularniejsze są Wyspy Kanaryjskie. Teneryfa, Gran Canaria czy Fuerteventura to miejsca, które nie są już dla nas bardzo egzotyczne, ale gwarantują świetny klimat i odpoczynek od mroźnej pogody. Lot na Wyspy Kanaryjskie nie trwa długo i nie kosztuje wiele.

Na podstawie informacji Fru.pl

