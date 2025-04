Gambia to najmniejszy kraj na Czarnym Lądzie, który znajduje się na zachodnim wybrzeżu Afryki, między zwrotnikiem Raka a równikiem. Jest ciekawie położony, bo wąskim pasem wzdłuż rzeki Gambii, od której bierze swoją nazwę. Z trzech stron otocza go Senegal (dlatego wielu turystów odwiedza te dwa kraje łącznie), a z czwartej Atlantyk.

Atrakcje turystyczne Gambii

Gambia słynie przede wszystkim z szerokich piaszczystych plaż i egzotycznej przyrody, którą można podziwiać z dala od popularnych szlaków turystycznych. Rzeka i jej brzegi są ostoją licznych gatunków zwierząt, żyją tu m.in. krokodyle i hipopotamy, a w przybrzeżnych lasach różne gatunki małp, a przede wszystkim ptaki, których zaobserwowano tutaj ponad pół tysiąca gatunków. To sprawia, że jest to świetne miejsce m.in. na ornitologiczne safari.

To trzeba wiedzieć

Najlepszy czas na odwiedzenie Gambii to okres między listopadem a majem, gdy utrzymuje się słoneczna pogoda (ok. 30 st. C) i jest sucho.

Najważniejszą sprawą związaną z wyprawą do tego kraju jest zdrowie. Należy zaszczepić się przed żółtą febrą, zalecane są również szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby, wściekliźnie i durowi brzusznemu. Jak w innych afrykańskich krajach trzeba się chronić przed malarią. W tym celu najlepiej wybrać się do lekarza, specjalisty od chorób tropikalnych, aby ustalić działania profilaktyczne.

Gambia to była kolonia brytyjska, więc można się bez problemu porozumieć po angielsku, który jest językiem urzędowym.

Zobacz, których miejsc nie można pominąć podczas wyprawy do Gambii.

