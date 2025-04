Energylandia – tą nazwę słyszało pewnie wielu. Część z pewnością przygodę w tym wspaniałym parku rozrywki ma już za sobą – oni wiedzą, z czym wiąże się wycieczka do Zatoru i czy warto się wybrać! Tych zaś, którzy o Energylandii słyszeli, jednak jeszcze nie odwiedzili tego miejsca – zapraszam na (póki co - wirtualną) wycieczkę.

Reklama

Energylandia - coś więcej, niż park rozrywki!

Godzina 10:00 – otwarciu bram towarzyszy wesoła muzyka, śpiewy i tańce, a także tłumy: rodzin z dziećmi, par, starszych ludzi... Atmosferę otwarcia można porównać do oczekiwania na nadejście północy w czasie sylwestrowej nocy. W tym przypadku fajerwerkami jest moment wejścia w iście bajkowy świat, w którym spędzi się kolejne godziny! Nie ma w tym ani odrobiny przesady - jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, znów stajesz się dzieckiem!

Park podzielony jest na kilka stref:

• Bajkolandia

• Strefa Familijna

• Strefa Ekstremalna

• Water Park

• Show.

Drogowskazy - dokąd pójdziesz?

Przy wejściu warto zabrać ze sobą mapę z planem – przyda się do odnalezienia drogi do atrakcji, sklepów z pamiątkami i punktów gastronomicznych. Już z daleka uwagę zwraca Hyperion – największy nie tylko w Polsce, ale także w całej Europie rollercoaster. To charakterystyczny punkt, dzięki któremu wiesz, że jedziesz w dobrą stronę!

77 metrów wysokości, 80 metrów przy pierwszym spadku, prędkość 142 km/h - to zadowoli nawet najbardziej żądnego ekstremalnych przygód śmiałka!

Hyperion - największy tego typu rollercoaster w Europie!

Chętni z całego świata na zabawę w Energylandii

Energylandia usytuowana jest w Zatorze – to niewielka miejscowość w województwie małopolskim, w odległości kilkudziesięciu kilometrów od Krakowa i Katowic. Dzięki Energylandii tę nazwę znają już chyba wszyscy. O popularności parku najlepiej świadczy to, że z wielu miejsc w Polsce organizowane są wyjazdy zorganizowanych grup właśnie w to miejsce! Nie brakuje także turystów z zagranicy, którzy wybierają się w wielogodzinną podróż, której celem jest właśnie Energylandia. Nie musisz martwić się powrotem – na miejscu zapewnisz sobie nocleg w niecodziennej atmosferze!

Co czeka cię w Energylandii?

Na terenie parku na ciebie i całą rodzinę czeka magiczny, bajkowy świat.

Bajkolandia to spełnienie najskrytszych, dziecięcych marzeń. Tutaj spotykają się z ulubionymi bohaterami bajek, biorąc udział w ukochanej kreskówce jako jeden z nich. Strefa zapewnia stawianie nowych wymagań, dzięki którym maluchy zostają kierowcami, pilotami, strażakami czy księżniczkami, mogą poszukiwać skarbów w kopalni, przemierzać safari pełne przyjaznych zwierząt…Czego tylko dusza zapragnie! Większość atrakcji dostępna jest dla dzieci już od 2 roku życia!

Bajkolandia - zabawa nie tylko dla dzieci!

Strefa Familijna to miejsce, w którym rozrywki na najwyższym poziomie doświadczą i duzi i mali, bawiąc się tak samo doskonale. To miejsce dla całych rodzin, z nieco starszymi dziećmi – wstęp na niektóre atrakcje możliwy jest przy minimalnym wzroście 140 cm. Ta strefa oferuje kilka Roller Coasterów, które gwarantują solidną dawkę adrenaliny!

Strefa Ekstremalna to atrakcje dla największych śmiałków. Tutaj potężna dawka adrenaliny miesza się z radością i strachem, rozbudzając chęci na jeszcze więcej przygód! Największe i najszybsze Rollercoastery – w tym słynny na całą Europę Hyperion, a także ogromne wahadło Azec Swing, 40 metrowe ramię Space Boostera… W słowniku Energylandii słowo „nuda” nie występuje!

Przy każdej atrakcji bagaże, torebki i okrycia wierzchnie możesz zostawić w specjalnych, zamykanych szafkach – nie musisz więc o nic się martwić! Spragniony (nie tylko wrażeń) lub głodny? Kilkanaście punktów gastronomicznych o różnej tematyce (na przykład Orient Exspress) czekają z menu pełnym wspaniałości, byś za chwilę mógł ruszyć na dalszy podbój Energylandii!

Restauracja Orient Express

Mało? To jeszcze nie wszystko! Energylandia zaskakuje dalej!

Podczas upalnego, letniego dnia, nic nie przynosi więcej orzeźwienia, niż zimna woda. Na terenie parku w wielu miejscach znajdują się zraszacze, które delikatną mgiełką schładzają nagrzane ciało. Wystarczy przejść obok, by doznać przyjemnego odświeżenia. Mało wody? Water Park zaprasza! To wspaniała, tropikalna wyspa z mnóstwem wodnych atrakcji, zakątków i wodnych zabaw. W kilka chwil przeniesiesz się w ciepłe kraje, gdzie możesz poopalać się, odpocząć w cieniu lub zanurzyć ciało w wodzie. Czysta woda, nieustanna opieka ratowników, czuwających nad bezpieczeństwem twoim i twoich dzieci – czy można chcieć więcej?

Water Park zaprasza na odpoczynek w promieniach słońca...

...a także w orzeźwiającej wodzie!

Dodatkową chwilę odpoczynku zapewni:

• 20 gier i zabaw interaktywnych

• 4 widowiskowe sceny

• Nowoczesne kino 7D

• Dedykowane sklepy z pamiątkami.

Jeszcze mało wrażeń? O ustalonych godzinach odbywają się pokazy (łącznie aż 16!), a wśród nich:

• Talent Show

• Fire Show

• The Prince of Magic.

Który pokaz wybierzesz?

Pokochałeś Energylandię od pierwszego wejrzenia i chcesz zostać tu na dłużej? Zatrzymaj się w Western Camp – kompleksie stylizowanym na klasyczną osadę dzikiego zachodu!

Energylandia to wyjątkowe miejsce, w którym im więcej energii zużywasz, tym więcej jej zyskujesz!

Więcej na www.energylandia.pl!

Reklama

Zobacz także:

27 genialnych pomysłów na zabawy z dziećmi!

Letnie zabawy na świeżym powietrzu - zaskocz swoje dzieci!