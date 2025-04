Wrocław to jedno z najstarszych i najpiękniejszych miast w Polsce. Położone jest na Nizinie Śląskiej, a dokładnie w Pradolinie Wrocławskiej, nad rzeką Odrą. Dawniej było stolicą księstwa wrocławskiego, dziś jest stolicą województwa dolnośląskiego.

Wrocław słynie z przepięknego ratusza, zabytkowych kamienic i wielkich mostów. O tym, że warto się tam wybrać, zaświadcza ranking brytyjskiego dziennika "The Guardian", w którym Wrocław jako jedyne polskie miasto znalazł się w pierwszej dziesiątce miejsc wartych odwiedzenia.

Dowiedz się, co warto zobaczyć we Wrocławiu. Przedstawiamy 5 najbardziej interesujących obiektów w tym przepięknym mieście.

1. Wrocławski Rynek

Wrocławski Rynek należy do największych dawnych placów targowych w Polsce. Najciekawszym obiektem znajdującym się na jego terenie jest późnogotycki Ratusz z okazałą 66-metrową wieżą. Rynek z czterech stron otacza 60 kamienic, m.in.: Kamienica pod Złotym Słońcem, Kamienica pod Gryfami, Kamienica pod Błękitnym Słońcem, które zostały ufundowane przez wrocławskich patrycjuszy. Na placu Gołębim, w zachodniej części Rynku, znajduje się piękna fontanna nazwana Zdrojem. Pręgierz i pomnik Aleksandra Fredry są równie ciekawymi punktami na Rynku.

2. Hala Stulecia

To jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów we Wrocławiu, który został uznany za jedno z najwspanialszych dzieł architektury XX wieku. Konstrukcja została zaprojektowana przez wybitnego architekta Maksa Berga i wzniesiona w latach 1911-1913. W Hali Stulecia organizowane są największe wystawy, konferencje, wydarzenia kulturalne, sportowe i kongresowe z Polski i zagranicy. W 2006 roku obiekt został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, co potwierdza jego wyjątkowość. Hala Stulecia uznawana jest za symbol nowoczesności w architekturze.

3. Most Grunwaldzki

Wrocław jest charakterystyczny ze względu na dużą liczbę mostów i kładek. Nic dziwnego, bowiem Odra i jej liczne odnogi są jedną z najważniejszych składowych krajobrazu miasta.

Most Grunwaldzki to jeden z największych walorów Wrocławia. Powstał w ramach budowy nowej trasy (obecnie placu Grunwaldzkiego). Został otwarty w 1910 roku. Początkowo nazywany był mostem Cesarskim, później mostem Wolności. Liczy około 112 m. Przez most przebiegają linię tramwajowe. Tę zjawiskową budowlę warto zobaczyć zarówno z lądu, jak i z wody.

4. Ossolineum

Pomysłodawcą założenia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich był hrabia Józef Maksymilian Ossoliński. Instytucja powstała w 1817 roku. Miała ona służyć przywróceniu wiary we własne korzenie narodowi polskiemu. Obecnie Ossolineum to skarbnica najznamienitszych dzieł czołowych polskich pisarzy i poetów, m.in.: Mickiewicza, Słowackiego, Kochanowskiego, Żeromskiego, Asnyka i Reymonta. Ossolineum może również poszczycić się najwybitniejszymi pozycjami literatury obcej. W 2007 roku przy Zakładzie Narodowym powstał przepiękny Ogród Barokowy, w którym można wypocząć w pogodne dni.

5. Ulica Jatki

Przy ulicy Jatki w XIII wieku znajdowały się rzeźnie, a przy nich kramy, na których sprzedawano mięso zabitych w pobliskiej rzeźni zwierząt. Słowo "jatka" wywodzi się od wyrazu "jachać", czyli "jechać", co sugeruje, że jatka była ruchowym kramem.

Współcześnie najlepsi wrocławscy artyści mają tutaj siedzibę swoich galerii i pracowni turystycznych, co nadaje temu miejscu niepowtarzalny klimat. Na ulicy stoi pomnik ku czci zwierząt hodowlanych, który stanowi jedną z największych walorów tej malowniczej uliczki.

