Sycylia to zarówno największa wyspa położona na Morzu Śródziemnym, jak i największy z dwudziestu regionów Włoch. Na jej wschodzie znajduje się największy czynny wulkan w Europie - Etna. Sycylia dzieli się na 9 prowincji: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa i Trapani. W przeważającej części jest wyspą wyżynną i górzystą, lata są na niej ciepłe i suche, zaś zimy łagodne. Jej stolicą jest Palermo liczące około 700 tys. mieszkańców.

Najpiękniejsze plaże, klimatyczne maleńkie miasteczka czy szmaragdowe zatoczki? Zastanawiasz się, co warto zobaczyć na Sycylii? Prezentujemy 5 najciekawszych miejsc, których nie możesz przegapić!

1. San Vito lo Capo

To jedna z najpopularniejszych i najpiękniejszych plaż na Sycylii licząca aż 3 kilometry. Jej wygląd zapiera dech w piersiach - biały piasek w połączeniu z krystalicznie niebieską wodą dają piorunujący efekt, przez co możemy poczuć się jak na plaży w jakimś egzotycznym zakątku na drugim końcu świata. Woda przy brzegu jest dość płytka, dlatego jeśli planujesz wakacje z dziećmi, San Vito lo Capo to doskonały wybór. W pobliżu plaży znajduje się dużo barów, restauracji i pensjonatów, dlatego na pewno nie będziesz narzekać na nudę.

2. Syrakuzy

To miasto o bardzo długiej historii, bowiem zostało założone około 3 tys. lat temu. Największe zainteresowanie budzi Ortygia - historyczne centrum Syrakuz, zwane Starym Miastem - wraz ze skupiskiem antycznych zabytków - Parco Archeologico. Ortygia to miejsce stworzone dla osób uwielbiajacych długie spacery wzdłuż wąskich ukwieconych uliczek. Miasto zachwyca ciekawymi zabytkami i urokliwymi kawiarenkami na nadmorskiej promenadzie.

3. Villa Romana del Casale

To luksusowa willa usytuowana ok. 5 kilometrów od mało znanego miasta Piazza Armerina. Wewnątrz niej znajduje się 50 dużych pomieszczeń urzekających najlepiej zachowanymi na świecie rzymskimi mozaikami tętniącymi wielością barw. Mozaiki przedstawiają sceny z życia codziennego, chwytania dzikich zwierząt afrykańskich dla potrzeb igrzysk, sceny z polowań oraz motywy mitologiczne. Zabytek występuje na liście UNESCO, co potwierdza jego wyjątkowość.

4. Taormina

To najbardziej ekskluzywny kurort sycylijski obfitujący w wiele atrakcji turystycznych. Obok wielowiekowych zabytków znajduje się tutaj wiele ekskluzywnych butików przyciągających uwagę podróżnych. Znajduje się tutaj m.in.: kościół św. Katarzyny wzniesiony w XVII wieku na pozostałościach rzymskiego Odeonu, XIII-wieczna katedra Duomo, najważniejszy zabytek miasta - Teatro Greco z IV wieku p.n.e i najstarsza część miasta - Borgio Medioevale.

5. Calamosche

To jedna z najpiękniejszych plaż położona w południowo-wschodniej części wyspy. Znajduje się w pobliżu miasteczka Noto, na terenie rezerwatu Vendicari, a dokładnie między dwoma skalistymi przylądkami, dzięki czemu morze jest tutaj bardzo spokojne. Uwagę przykuwają liczne jaskinie znajdujące się na plaży. Do Calamosche można dotrzeć jedynie na piechotę. Plaża liczy około 200 metrów, nie znajdziemy w jej żadnych barów czy restauracji.

