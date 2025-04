Na dole upał, na górze mróz. Takie warunki czekają nasze dzielne wspinaczki w drodze na Kilimandżaro. Basia i Kinga ruszają zdobywać szczyt Kilimandżaro naprawdę dobrze zaopatrzone. Zobaczcie, co się im przyda, co z żalem zostawiają, a co jest niezbędne i bez czego żaden alpinista nie wyruszy na wyprawę w wysokie góry.

Możecie śledzić aktualizowaną codziennie relację z wyprawy Polek na Kilimandżaro - polecamy!

Polki Mogą Wszystko! Z tym hasłem na sztandarze wchodzą na szczyt Kilimandżaro Barbara Urzędowicz i Kinga Piasecka. Uparte, ambitne, realizujące swoje marzenia i żyjące pasjami dwie młode kobiety, które stały się pierwszymi ambasadorkami naszej akcji.

Kim są ambasadorki naszej akcji i skąd w nich tyle zapału do zdobywania górskich szczytów?

Poznały się na studiach. Wspólne pasje i miłość do aktywności fizycznej zrodziły wieloletnią przyjaźń. Wspólnie realizują projekt Korona Ziemi, który zakłada zdobycie najwyższych szczytów wszystkich kontynentów.