Barbara Urzędowicz i Kinga Piasecka - dwie przyjaciółki uzależnione od sportu i zdobywania górskich szczytów. Młode kobiety, które realizują swoje marzenia - bo przecież, jakie byłoby bez marzeń nasze życie. One dobrze wiedzą, że kobiety mogą wszystko - jeśli tylko chcą. Celem wypraw Basi i Kingi jest pokazanie kobietom, że mogą o wiele, wiele więcej niż im się wydaje. Obie dziewczyny podkreślają, że dzięki wsparciu innych można… góry przenosić! Kobieca siła to potęga! Jak mawia Martyna Wojciechowska - niemożliwe nie istnieje, a kobiety mogą wszystko! POLKI MOGĄ WSZYSTKO! Oddajemy głos naszym bohaterkom, żeby opowiedziały o sobie i swoich wyprawach.

Możecie śledzić aktualizowaną codziennie relację z wyprawy Polek na Kilimandżaro - polecamy!

KIM JESTEŚMY?

„Przede wszystkim jesteśmy górskim duetem Women On the Top, a nasz motyw przewodni to: Two girls, one dream, seven summits.

Oprócz przyjaźni w życiu codziennym, połączyła nas wspólna pasja, którą są góry. Jesteśmy energicznymi, zdeterminowanymi 25-latkami, które wspólnie ukończyły AWF Warszawa z tytułem magistra. Wyróżniamy się siłą woli, mocnym charakterem, upartością w dążeniu do celu, a przede wszystkim radością i optymizmem we wszystkim co robimy. Razem przez ostatnich sześć lat realizowałyśmy wspólne marzenia. Wspierałyśmy się podczas egzaminów uczelnianych, pomagałyśmy sobie w podejmowaniu trudnych decyzji w okresie studenckim, wspólnie się szkoliłyśmy, razem pracowałyśmy. A teraz razem się wspinamy i zdobywamy szczyty. Kochamy wyprawy w góry wysokie.

Obecnie, prywatnie i zawodowo, jesteśmy aktywne fizycznie. Obie pracujemy jako instruktorki fitness, (a Basia dodatkowo jest trenerką personalną i dietetyczką).

JAKI JEST NASZ CEL?

„Podczas wspólnych wypraw w Tatry Wysokie i Zachodnie w naszych głowach i sercach narodziła się silna potrzeba zdobywania szczytów Korony Ziemi. Naszym celem jest zdobycie najwyższych wierzchołków wszystkich kontynentów, a każdy z nich dedykujemy najbliższej nam osobie.

W sierpniu 2016 roku zdobyłyśmy Mont Blanc (Francja, 4810 m n.p.m), uważany przez Międzynarodową Unię Geograficzną za najwyższy szczyt Europy. Dedykowany był najukochańszym mamom.

W sierpniu 2018 udało nam się zdobyć Elbrus (Rosja, 5642 m n.p.m), uważany przez Reinholda Messnera za najwyższy szczyt Europy. Dedykowany był on naszym Ojcom.

Przygotowując się pod wyprawy w góry wysokie udało nam się zdobyć Teide (Teneryfa, 3718 m.n.p.m), a także wiele szczytów Tatr Polskich i Słowackich - wejścia zimowe i letnie.

Przed nami kolejny szczyt - Kilimandżaro (Tanzania, 5895 m n.p.m.). Kilimandżaro to góra leżąca przy granicy z Kenią. Jest najwyższa w Afryce i jest jednym z najwyższych samotnych masywów. W jego skład wchodzą trzy szczyty będące pozostałością po trzech wulkanach: szczyt Uhuru na wulkanie Kibo (Kilimandżaro) - 5895 m n.p.m. Mawenzi - 5150 m n.p.m. Shira - 3940 m n.p.m. My zdobywamy ten najwyższy! Trzymajcie za nas kciuki!

Będziemy relacjonować naszą wyprawę na stronie Polki.pl oraz na polkowym Instagramie i na fanpage'u Polki.pl! A także na naszym Instagramie - @womenonthetop.