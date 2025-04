Weekendowe wyjazdy zyskują na popularności! Ich liczba zwiększa się wiosną, kiedy zaczynamy tęsknić za wypoczynkiem i choć na chwilę oderwać się od rzeczywistości. Ale ile kosztuje taki weekendowy wypad?

Ile kosztuje city break?

Najtaniej można spędzić weekend w Bolonii, w Mediolanie, w Pradze, w Edynburgu lub w Berlinie. W tym wypadku niewątpliwie duże znaczenie mają ceny noclegów. Berlin i Praga, to miasta w których odnotowuje się najwięcej rezerwacji hotelowych właśnie na weekendy. Miasta te są położone stosunkowo niedaleko od naszych granic. Więc mieszkańcy zachodniej czy południowej Polski często wybierają się tam samochodem.

Średni koszt noclegu w Berlinie to 257 zł, ale należy brać pod uwagę, że ceny hoteli bardzo różne i w stolicy Niemiec można znaleźć już za 44 zł za dobę. Podobnie jest w przypadku Pragi, gdzie średnio za nocleg trzeba zapłacić 211 zł, a najtańszy pokój można zarezerwować już za 57 zł.

Gdzie warto pojechać na weekend?

Na mapie Europy jest jeszcze kilka innych miast, w których za weekend zapłacimy mniej niż 1000 zł, jest to - Ryga, Dublin, Rzym, Oslo, Madryt, Palma de Mallorca, Londyn i Budapeszt. Należy zaznaczyć, że w zestawieniu tym dużą rolę odgrywają ceny noclegów.

Zarówno do Oslo jak i do Londynu można polecieć za stosunkowo niewielkie pieniądze, jednak średni koszt doby hotelowej w obu miastach jest dość wysoki – w przypadku stolicy Norwegii to ok. 496 zł, natomiast w stolicy Anglii to ok. 416 zł.

Wśród 20 najpopularniejszych miast, na weekendowy wyjazd znalazły się również takie miasta jak: Kopenhaga, Paryż, Barcelona, Lizbona, Tallinn, Wilno, Helsinki. Tu należy zaznaczyć, że w Wilnie i Tallinie noclegi należą do jednych z najtańszych w Europie. W obu miastach można znaleźć miejsca, w których płaci się poniżej 100 zł za noc – w przypadku stolicy Estonii ceny zaczynają się od 78 zł, a w stolicy Litwy można znaleźć akomodacje już za 98 zł.

Co podnosi cenę weekendowego wyjazdu?

Są miejsca, do których można tanio dolecieć, ale za to koszty rezerwacji doby hotelowej są wysokie. Miasta, w których są jedne z najwyższych cen noclegów to: Paryż, Genewa, Helsinki, Sztokholm i Kopenhaga.

Podróż lotnicza z Polski do wspomnianych miast skandynawskich jest niedroga ze względu na tanich przewoźników, którzy mają w ofercie rejsy do tych miast. Natomiast średni koszt rezerwacji hotelowej to około: 330 zł w Helsinkach, 417 zł w Kopenhadze i 421 zł w Sztokholmie, nawet jeżeli wziąć pod uwagę najtańsze oferty hotelowe to i tak ceny są dość wysokie: 190 zł w Helsinkach, 235 zł w Sztokholmie i 265 zł w Kopenhadze za pokój dwuosobowy.

