„Kocham kobiety. Kocham być kobietą. Uwielbiam czuć tę moc, którą dają inne kobiety, ich historie. Ta moc dodaje sił, inspiruje i pokazuje, że ograniczenia są tylko w naszych głowach. Polki Mogą Wszystko to nie puste hasło. To idea, która zrodziła się dzięki Polkom i dla Polek. Dla Was!” - tak o pomyśle opowiada Redaktor Naczelna Polki.pl - Magda Klimkowska.

Reklama

Na Polki.pl w dziale Magazyn, znajdziecie specjalną kategorię: Polki Mogą Wszystko, w której mnóstwo prawdziwych historii zupełnie niezwykłych Polek, które są jednocześnie dość… zwykłe. Nie są bogaczkami, celebrytkami. Są matkami, córkami, dziewczynami, które biorą swoje życie w swoje ręce i udowadniają, że Polki Mogą Wszystko.

Z tym hasłem na sztandarze wchodzą na szczyt Kilimandżaro Barbara Urzędowicz i Kinga Piasecka. Uparte, ambitne, realizujące swoje marzenia i żyjące pasjami dwie młode kobiety, które stały się pierwszymi ambasadorkami naszej akcji.

Śledźcie z nami wyprawę dwóch młodych Polek, które w ramach akcji Polki Mogą Wszystko spełniają swoje marzenia i zdobywają szczyt Kilimandżaro - codziennie aktualizowana relacja z wyprawy!

„Z czasem mamy nadzieję rozkręcić kolejne ogólnopolskie, ważne akcje z logiem Polki Mogą Wszystko. Chcemy walczyć o to, co naprawdę ważne dla kobiet. A także chcemy pomagać kobietom realizować swoje plany i marzenia - tak jak to robią z nami Basia i Kinga!” - mówi Magda Klimkowska.

Będzie się działo! Obiecujemy! Śledźcie nas na stronie Polki.pl - będziemy w specjalnej sekcji na bieżąco informować o tym, co robią Basia i Kinga. Oraz oglądacie relacje na żywo ze zdobywania Kilimandżaro - dziewczyny będą się z Wami łączyć na żywo na Facebooku Polki.pl

16 lutego zamieścimy pierwszy film - Kinga i Basia opowiedzą, jak wygląda plecak na wyprawę i co jest niezbędne przy takim wyzwaniu. A już 17 lutego - pierwsza relacja na żywo na naszym fun page’u na Facebooku.

Przez kolejne dni nasze ambasadorki będą i pokazywać, jak wygląda obozowe życie w Afryce i relacjonować kolejne etapy wyprawy aż do ataku szczytowego, który planowany jest na 24 lub 25 lutego.

Po powrocie wpadną do nas do redakcji na wywiad, by na żywo podsumować całą akcję. 2 marca będzie można z nimi porozmawiać i zadać im pytania podczas live chatu na Facebooku. Serdecznie zapraszamy do śledzenia ich wyprawy!

Kim są ambasadorki akcji POLKI MOGĄ WSZYSTKO - wchodzimy na Kilimandżaro?

BARBARA URZĘDOWICZ

Absolwentka warszawskiego AWF od wielu lat związana z aktywnością fizyczna, była lekkoatletka zawodniczka w dziedzinie biegów długodystansowych. Od dziecka kocha góry, miłość do polskich szczytów zakorzenili we niej rodzice i przyjaciel z dzieciństwa Adam. Szacunek i umiejętność obcowania z przyrodą zawdzięcza swojej babci i swojemu bratu Tomkowi.

O sobie mówi: „Obcowanie z naturą daje mi wielka radość, spokój i wytchnienie od pracy w dużym mieście. Z zawodu jestem instruktorką fitness, trenerką personalną, przygotowania motorycznego, a także dietetykiem. Rozwijam swoje umiejętności, doszkalając się i podejmując wiele wyzwań. Jestem pasjonatką trekingu wysokogórskiego”.

KINGA PIASECKA

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Z aktywnością fizyczną związana od najmłodszych lat. Jej pierwszą ogromną pasją był taniec, któremu przez 5 lat poświęcała każdą wolną chwilę. Taniec przerodził się w miłość do fitnessu, który jest obecnie nieodłączną częścią jej życia - pracą i hobby. Specjalizuje się głównie w treningu na trampolinach oraz wszelkich formach treningu wzmacniającego. Jej życie zawodowe, pomijając fitness, ściśle związane jest z branżą nieruchomości, która daje jej ogromne możliwości rozwoju i wiele satysfakcji. Jej motto: „Nigdy nie narzekaj, że masz w życiu pod górę, jeżeli zdecydowałaś, że idziesz na szczyt.”

Dziewczyny poznały się na studiach. Wspólne pasje i miłość do aktywności fizycznej zrodziły wieloletnią przyjaźń. Wspólnie realizują projekt Korony Ziemi, który zakłada zdobycie najwyższych szczytów wszystkich kontynentów.

Na swoim koncie mamy już Mont Blanc i Elbrus. Projektem tym chcemy zainspirować inne do kobiety do spełniania swoich marzeń i realizacji celów, nawet tych najbardziej szalonych. Bo kobiety mogą wszystko, jeśli tylko zdecydują się po to sięgnąć.

Reklama

Dziękujemy sponsorom wyprawy - producentowi batonów proteinowych GO ON oraz masła orzechowego GO ON, producentowi napoju CHIAS oraz producentowi suchych szamponów Batiste.