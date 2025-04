Alternatywa dla Halloween - Día de los Muertos

Zobacz, jak stworzyć przyjęcie w stylu tradycyjnych obchodów Día de los Muertos z Meksyku!

Reklama

Fot. Fotolia

Día de los Muertos czyli Dzień Zmarłych to meksykańskie święto łączące wierzenia prekolumbijskie z tradycję katolicką. Symbolem święta są charakterystyczne czaszki otoczone etnicznymi, wielobarwnymi wzorami, kwiatami i falbankami.

Od czego wywodzi się Día de los Muertos?

Motyw czaszki ma swoje korzenie w kulturze dawnych ludów Ameryki, m.in. Majów i Azteków, którzy gromadzili czaszki jako trofea wojenne. Już oni głęboko czcili kult przodków. Tradycyjne obchody święta zmarłych Indianie celebrowali w okresie letnim. Dopiero hiszpańscy kolonizatorzy, chcąc nawrócić rdzennych mieszkańców, połączyli tradycje tubylcze z katolickim Świętem Wszystkich Świętych i Zaduszkami.

Kiedy obchodzi się Día de los Muertos?

W przeciwieństwie do Halloween, obchodzonego 31 października, Dia de los Muertos świętuje się wieczorem 1 i 2 listopada. Podczas gdy w Halloween wypada się bać wśród zombie, czarownic i dyniowych lampionów, święto z Meksyku nie zawiera elementu grozy, polega na radosnym świętowaniu. Tego dnia organizowane są wystawy sztuki ludowej, budowane kolorowe ołtarze z wesołymi kościotrupami. Także w Polsce można nabyć kolorowe ozdoby w prawdziwie meksykańskim stylu, np. w e-sklepach z gadżetami na imprezy, do których specjalne zniżki oferują np. kodyrabatowe.pl. Dostępne są plakaty na ścianę z wizerunkiem meksykańskich kościotrupów, girlandy do podwieszenie na suficie i na oknie, maski czy elementy dekoracji na stół.

Kim jest Catrina z Día de los Muertos?

Choć w Polsce postać kościotrupa nie ma pozytywnych konotacji, Meksykanie od dawna wierzą, że śmierć jest dalszą częścią życia, dlatego ich szkielety ubrane są w bogato zdobione, kolorowe stroje, śmieją się, piją i tańczą. Charakterystyczną postacią jest la Catrina - personifikacja śmierci, w eleganckiej sukni, z kapeluszem lub wiankiem z dużych kwiatów na głowie. W internecie znaleźć można tutoriale, jak wykonać bardzo efektowny makijaż a’la Catrina.

Zobacz: Makijaż na Halloween Sugar Skull - czaszka!

Reklama

W oparciu o materiał prasowy kodyrabatowe.pl