Nie zawsze udaje się nam zrealizować wszystkie plany dotyczące oszczędzania. Być może stawiamy sobie za wysokie wymagania, a może... jesteśmy zbyt pobłażliwi dla nadmiernego wydawania pieniędzy. Oto najczęstsze błędy w oszczędzaniu. Pewnie niejedna z was również zna je bardzo dobrze...

Błędy w oszczędzaniu

Jeśli dobrze je znasz, lepiej zacznij ich unikać. W przeciwnym razie twoja przyszłość może być bardzo niepewna.

Może w przyszłym miesiącu się uda

Jednym z najczęściej występujących błędów, które popełniamy w trakcie oszczędzania jest brak regularności. Wielu z nas planując gromadzenie kapitału decyduje się odłożyć jedynie nadwyżki, które pod koniec miesiąca znajdą się na rachunku. Takie podejście sprawia, że niejednokrotnie do przysłowiowej skarbonki nie trafia nic albo jedynie niewielkie sumy. Aby to zmienić powinniśmy o oszczędzaniu pamiętać nie na końcu, lecz początku miesiąca, kiedy na nasz rachunek wpływa wynagrodzenie.

Do emerytury jeszcze daleko

Jednym z możliwych celów oszczędzania jest zabezpieczenie własnej sytuacji finansowej na emeryturze. Eksperci wyliczają, że świadczenia wypłacane w przyszłości obecnym dwudziesto- i trzydziestolatkom mogą stanowić jedynie 30% wcześniejszego wynagrodzenia. Niestety bardzo często nie zdają oni sobie z tego sprawy lub uważają, że mają jeszcze czas.

W moim banku jest najlepiej

Częstym błędem popełnianym przez oszczędzających jest brak zainteresowania produktami oszczędnościowymi oferowanymi przez banki i inne instytucje finansowe. Jeśli nie trzymamy pieniędzy w domu, w formie gotówki, to zwykle ograniczamy swoją aktywność do oferty banku, w którym już mamy konto osobiste. Tam też zakładamy lokatę lub konto oszczędnościowe. Nie znaczy to jednak wcale, że w innej instytucji nie spotkalibyśmy lepszej oferty. Warto zatem zawsze dokładnie przejrzeć dostępne możliwości, zanim zdecydujemy się na ulokowanie naszych pieniędzy w danym konkretnym banku.

