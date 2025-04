Jakiś czas temu zostałaś babcią i ponieważ twoja córka chce wrócić do pracy, myślisz o zajęciu się jej maleństwem? Albo może jesteś młodą mamą i zamierzasz powierzyć opiekę nad dzieckiem swojej mamie lub teściowej? Jeśli nie wiesz jeszcze, czy babcia w roli niani jest dobrym pomysłem, zobacz, jakie korzyści wynikają z takiej sytuacji.

Babcia jako niania dla wnuka posiada wiele atutów. Sprawdź, jakich:

1. Jest członkiem rodziny.

Niewątpliwie największą zaletą babci w roli niani jest to, że właśnie jest babcią. Dzięki temu masz pewność, że z twoim dzieckiem zostaje do opieki ktoś bliski, ktoś, kogo łączą z nim więzy krwi, a przez to kontakt i relacje mogą być o wiele lepsze i głębsze niż w przypadku obcej niani.

2. Przekaże znane ci tradycje i wartości.

Wychowanie dzieci to nie tylko pielęgnacja i dbanie o to, by było czyste i najedzone. Osoba, z którą przebywa twoje dziecko przez kilka godzin dziennie, przekazuje także twojemu potomstwu pewne wartości, z którymi sama się utożsamia. Jeśli nianią jest obca osoba, nie możesz wiedzieć, jakie one są, ponieważ krótka rozmowa kwalifikacyjna nie wystarczy, by się tego dowiedzieć. Zatrudniając mamę masz pewność, że przekaże dziecku te same tradycje i wartości, które są ważne dla ciebie, w końcu jesteście rodziną.

3. Nauczy zwyczajów zachowania zgodnych z twoimi.

Każdy ma jakieś zwyczaje dotyczące życia codziennego. Nie są one pewnie identyczne dla całej rodziny, ale pewne elementy zachowania powielane są z pokolenia na pokolenie, świadomie lub mimochodem. Jeśli twoja mama przejmuje pieczę nad wychowaniem twojego dziecka, kiedy ty jesteś w pracy, na pewno będzie wpajać dziecku system zachowań zgodny z twoim.



4. Nie wymaga wysokiej pensji.

Nikt nie mówi, że babcia ma być nianią za darmo. Na pewno jednak nie będzie wymagała pensji takiej samej jak potencjalna niania z ogłoszenia.

5. Jest dostępna w nagłych przypadkach.

Niania z ogłoszenia ma ścisłe godziny pracy. Jeśli więc zdarzyłoby ci się spóźnić, może żądać dodatkowych pieniędzy. Nie będzie też chętna do pracy wieczorami lub w weekendy, jeśli nagle coś ci wyskoczy, a nie będzie to ustalone wcześniej. Warto zatem doceniać babcie za to, że one zwykle mają czas, a nawet jeśli nie, to zrobią wszystko, żeby pogodzić obowiązki i być przy twoim dziecku zawsze wtedy, kiedy wydarzy się coś niespodziewanego i będzie potrzebna jej pomoc.

Zobacz też:

Czy babcia może pracować jako niania?

Nowe przepisy dotyczące umowy-zlecenia

10 wskazówek, jak znaleźć nianię

6. Czuje się potrzebna i starannie opiekuje się wnuczkiem.

Babcia na pewno kocha wnuka, jej praca nie jest przykrym obowiązkiem. We wszystko, co robi, wkłada serce i emocje. Zależy jej na prawidłowym rozwoju twojego dziecka. Możesz być pewna, że czas, jaki z nim spędza, nie jest zmarnowany i że nie odlicza tylko do końca dnia w pracy.

7. Bez skrępowania możecie ustalać zasady wychowania.

Z mamą czy teściową możesz wprost rozmawiać o tym, jakie metody wychowania odpowiadają ci, a jakie nie. Nie masz obaw, że jeśli skrytykujesz ją za coś, ona pod twoją nieobecność będzie odgrywała się za to na dziecku.

8. Jest osobą zaufaną.

Powierzasz niani swoje własne dziecko, czyli największy skarb. Musisz mieć w związku z tym do niej pełne zaufanie. Nie może być chyba żadnej obcej osoby, która byłaby bardziej zaufana niż własna mama.

9. Dziecko czuje się przy niej swobodnie i bezpiecznie.

Dla twojego dziecka moment rozstania z tobą może być trudny i nieprzyjemny. Aby zapewnić mu jak najwyższe poczucie bezpieczeństwa i komfortu, najlepiej zostawić je z kimś bliskim, np. z babcią.

10. Dajesz pracę komuś z rodziny, a nie obcej osobie.

Jeżeli decydujesz się na płacenie niani, rób to nawet w przypadku, jeśli nianią jest babcia. Nie będzie się wtedy czuła wykorzystywana, a i tak na pewno część z tych zarobionych pieniędzy wyda na prezenty dla wnuka.

