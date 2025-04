Wędrówka rzeką w kanionie jest fascynującym przeżyciem. Możesz tego doświadczyć w Zion Narrows (lub Virgin River Narrows), a potocznie po prostu w Narrows. Kanion ma ponad 25 kilometrów długości, klif z piaskowca osiąga miejscami 600 metrów ponad poziom wody, a potęzne skalne ściany schodzą się na szerokość 6–8 metrów. Jego nazwa pochodzi od angielskiego słowa narrow, które oznacza wąski.

Reklama

The Narrows – fascynująca przygoda

Trudno opisać słowami niepowtarzalny charakter Narrows. To trzeba zobaczyć. Wąski kanion, przez który przebija się rzeka. Skalne monolity, wiszące ogrody, wodospady, olbrzymie głazy, piaszczyste wysepki, fantastyczne formacje w czerwonym piaskowcu to dzieło Virgin River (rzeka Dziewicza), która w ciagu minionych 13 lat rzeźbiła czerwony piaskowiec stanu Utah.

Wędruje się wodą. Początkowo do kostek. Później różnie. Czasami woda do kolan lub pasa, a nawet głębiej. Trzeba się przyzwyczaić do chodzenia po kamienistym dnie, ale kijki, które trzymam w dłoniach, pomagają mi utrzymywać równowagę. Po bokach monumentalne czerwone, brązowe i czarne skały. Co pewien czas rzeka zakręca, odsłaniając kolejne widoki. Idealnie wypolerowane przez wodę ściany kanionu zmieniały swoją barwę, ukazując poszczególne fazy tworzenia się tego fantastycznego kanionu. W miejscu, gdzie rzeka zatacza łuk, na jednym z jej piaszczysto-kamienistych brzegów wyrosło kilka drzew i krzewów. W górze otworzyło się sklepienie skalne, wpuszczając do kanionu dużą ilość światła.

Po pewnym czasie zaczyna być wąsko, klaustrofobicznie. Ściany kanionu zbliżają się do siebie na odległość 6–8 metrów. Sporadycznie można dostrzec skrawek nieba i przebłysk słońca. Zaczyna się odcinek nazywany Wall Street, gdzie znajdują się najwyższe i najpotężniejsze skały i najbardziej wąskie przejście między nimi. Turyści, którzy znajdują się przede mną na tle ogromnych czerwonych ścian kanionu wyglądają jak miniaturowe figurki z gry planszowej. To właśnie tutaj powstają najbardziej znane fotografie Zion Narrows.

Dalsza część szlaku prowadzi w górę rzeki do Big Springs, gdzie znajduje się niewielkie obozowisko przeznaczone dla osób, które wyprawę szlakiem Zion Narrows zaplanowały na dwa dni. Można tam rozbić namiot i rozpalić ognisko.

3 propozycje wędrówki kanionem Narrows

1. Pod prąd (do Wall Street lub Big Springs) i z powrotem

Długość ok. 6,5–8 kilometrów, w obie strony 4–8 godzin. Nie potrzeba zezwolenia z parku.

To najłatwiejsza opcja. Możesz wędrować tak daleko, jak chcesz i zawrócić w dowolnym momencie. Miejscem startu jest Temple of Sinawava, do którego dojedziesz darmowym autobusem. Początkowo idziesz brukowanym chodnikiem Riverside Walk, a później brniesz przez wodę korytem rzeki.

Od Temple of Sinawava do odcinka Narrows znanego jako Wall Street (najbardziej widowiskowej części kanionu) jest 4,8–6,4 kilometra, co zajmuje 1,5–3 godziny w jedną stronę.

Od Temple of Sinawava do Big Springs jest 8 kilometrów, co zajmuje 3–4 godziny w jedną stronę.

Rano mało ludzi, ale w południe i popołudniami można się spodziewać wielu turystów. Większość z nich dociera jednak do punktu zwanego North End Of Riverside Walk i wraca.

2. Z biegiem rzeki w jeden dzień

Od Chamberlain’s Ranch do Temple of Sinawava. Długość 25,7 kilometra, zazwyczaj 10–14 godzin. Wymagane zezwolenie z parku (można je zarezerwować na stronie internetowej Zion National Park). Trzeba dojechać do Chamberlain’s Ranch (ok. 1,5 godz. od kanionu Zion).

Propozycja dla wysportowanych i wytrzymałych turystów. Pokonując trasę w jeden dzień, pozostaje niewiele czasu na fotografowanie. Najlepszy termin od maja do września, kiedy dni są dłuższe.

3. Z biegiem rzeki w dwa dni

Od Chamberlain’s Ranch do Temple of Sinawava. Długość 25,7 kilometra, najlepiej rozłożyć to na 6–8 godzin dziennie. Wymagane zezwolenie z parku. Trzeba dojechać do Chamberlain’s Ranch (ok. 1,5 godz. od kanionu Zion). Biwak w jednym z 12 wyznaczonych miejsc. Nagrodą za cięższy plecak ze sprzętem biwakowym jest fantastyczna noc w kanionie. Najlepszy czas to maj–wrzesień.

Jaką porę wybrać?

Najbardziej odpowiedni okres na wędrówkę Narrows to lato. Od czerwca do września dni są dłuższe, a woda cieplejsza, a w upały chłodny kanion przynosi ulgę od słońca. Czerwiec jest najbardziej suchy. Burze z piorunami i tym samym gwałtowne zagrożenie powodziowe są największe w lipcu i sierpniu. Zima i wczesna wiosna to zimna woda i wysoki poziom wody. Wczesną wiosną kanion jest często zamykany z powodu topnienia śniegu.

Najlepsze światło do fotografowania jest między 10.00 i 15.00, od maja do września.

Jaki ubiór i sprzęt będą potrzebne?

Do przejścia Narrows poleca się wypożyczenie specjalnych butów, neoprenowych skarpet i kija, co zapewnia komfort i bezpieczeństwo podczas wędrówki. W miesiącach o wyższym poziomie wody i zimą można wypożyczyć też specjalne spodnie lub cały suchy kombinezon.

Jeżeli planujesz przejść tylko krótki odcinek Narrows, do pół godziny w jedną stronę, a rzeka jest płytka – dasz sobie radę w tenisówkach lub adidasach (ale nie w sandałach) i bez specjalnych skarpet, oczywiście zmoczysz obuwie. Weź koniecznie kij z lasu (czasami leżą na polanie, gdzie schodzi się do rzeki) lub kijki trekkingowe. Dzięki temu łatwiej utrzymasz równowagę na śliskich kamieniach i będziesz sprawdzać dno, co pozwoli ci uniknąć wpadnięcia w podwodną dziurę.

Nawet w środku lata w Narrows może być chłodno. Woda jest zimna (ok. 10 st. C) i bardzo mało światła słonecznego wnika w głąb kanionu. Do ubrania najlepsze będą szorty oraz podkoszulek i bluza z wełny lub włókien syntetycznych, które utrzymują ciepło nawet jak są mokre, pomagając w ten sposób zapobiegać hipotermii. Przyda się wodoodporny plecak albo owinięty choćby workiem na śmieci. Najtańszym sposobem na ochronę cennych rzeczy będzie zapakowanie ich w torepki typu Ziploc. Jeśli zamierzasz przemierzyć cały szlak, włóż do plecaka: czołówkę, płachtę NRC, czyli koc ratunkowy, miniapteczkę, okulary przeciwsłoneczne i kapelusz, zapasowe ubranie, dodatkowe jedzenie i picie, papier toaletowy, worki na smieci, mapę i sprzęt biwakowy

Pamiętaj! Woda z rzeki w kanionie nie jest bezpieczna do picia. Albo weź całą wodę, której potrzebujesz, albo filtr czy tabletki, dzięki którym ją uzdatnisz.

Bezpieczeństwo

Ze względu na niewielką szerokość kanionu i nagie skały, które nie pochłaniają wody, często występują w nim powodzie błyskawiczne. Podczas burzy i deszczu poziom wody podnosi się niemal natychmiast, w ciągu kilku minut.

W Narrows turystom może grozić również hiopotermia, zwłaszcza od listopada do maja, gdy woda w rzece jest zimna.

Optymalne warunki do wędrówki kanionem istnieją, gdy przepływ rzeki nie przekracza 2 m³/s (chodzenie jest wówczas umiarkowanie trudne), a gdy przekracza on 3,4 m³/s Narrows jest zamknięty dla turystów.

Przed wyruszeniem na szlak koniecznie sprawdź, jak wygląda poziom wody w rzece. W czasie nawet do kilkunastu godzin po opadach deszczu poziom wody praktycznie uniemożliwia swobodne poruszanie się korytem. Aktualne informacje o pogodzie i warunkach w the Narrows uzyskasz w Zion Park Visitors Center.

Wędrując kanionem, cały czas obserwuj pogodę i rzekę. Zbliżającą się powódź sygnalizują:

nagłe zmiany w przejrzystości wody od przejrzystej do błotnistej

pływające kamienie

rosnące poziomy wody lub silniejszy prądy

rosnący ryk wody w górę kanionu.

Jeśli zauważysz którykolwiek z tych znaków, natychmiast szukaj wyżej bezpiecznego miejsca. Pozostań tam, aż poprawią się warunki. Poziom wody zwykle spada w ciągu 24 godzin.

Tutaj przeczytasz o ciekawych miejscach, które warto zobaczyć.