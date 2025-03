Stypendium dla twórców to forma wsparcia osób zajmujących się upowszechnianiem kultury.

Kwestię przyznawania stypendiów dla twórców reguluje Rozporządzenie Ministra KiDN z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów.

Stypendia mogą być przyznawane jako stypendia twórcze w takich dziedzinach jak: literatura, sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr, film, opieka nad zabytkami i twórczość ludowa.

Z kolei stypendia na przedsięwzięcia kulturalne obejmują animację i edukację kulturalną i wspieranie rozwoju kadr kultury.

Wnioski można składać od 12 sierpnia do 13 września 2024 roku do godz. 16. W tym roku twórcy mogą uzyskać miesięczne wsparcie w wysokości do 5 tys. zł brutto (około 4400 zł na rękę).

Więcej informacji można znaleźć na stronie MKiDN.

Oprócz Ministerstwa, wsparcia udzielają też takie instytucje jak Instytut Muzyki i Tańca czy Polski Instytut Muzyki Filmowej. Będąc twórcą, warto interesować się również konkursami, ponieważ osiągnięcia w nich są cennym atutem przy staraniu się o różnego rodzaju dofinansowanie. Oprócz tego można zdobyć nagrody pieniężne.

