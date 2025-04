Kreatywne prezenty dla małych artystów pozwolą nie tylko rozwinąć talent u malucha, ale również zająć go na długie godziny.

Reklama

W naszym zestawieniu znajdziesz kreatywne prezenty podzielone na 4 kategorie: malowanie i rysowanie, konstruowanie i tworzenie, wyklejanie i wycinanie oraz te związane wyłącznie ze świętami Bożego Narodzenia.

Spis treści:

Kredki, flamastry i farby

Kredki i mazaki to pierwsze co przychodzi nam do głowy, gdy myślimy o prezencie dla małego artysty. Ten z pewnością ma ich całe mnóstwo, ale tym nie należy się przejmować - jeśli naprawdę lubi rysować i malować, zestawy kredek czy mazaków kończą się w kilka tygodni, więc ciągle potrzebuje nowych.

W sklepach znajdziesz całe mnóstwo bardzo niezwykłych farb i mazaków - te z pieczątkami, świecące w ciemności, pachnące czy zmieniające kolor. To jeden z lepszych pomysłów na prezent do 20 zł.

Zestawy, akcesoria i sztalugi

Jeśli twój budżet jest nieco wyższy, postaw na zestaw do rysowania i malowania. Najczęściej zawiera całe mnóstwo kredek, flamastrów i farb a do tego linijki, szablony czy kolorowe kartki. Wszystko zapakowane jest w wygodną do przenoszenia walizkę, którą dziecko może zabrać ze sobą wszędzie, gdzie tylko ma na to ochotę.

Zestawy do tworzenia biżuterii



Pudełko po brzegi wypełnione kolorowymi koralikami i sznurkami, to marzenie każdej dziewczynki. Piękne zestawy z drewnianymi lub plastikowymi dodatkami kupisz za około 50 zł.

Zestawy klocków do skręcania



O ile tworzenie biżuterii rzadko interesuje chłopców, o tyle budowanie prostych, jak i tych skomplikowanych konstrukcji z rurek i klocków, nie ma płci. Zestawy kupisz już od 30 zł.

Mozaiki i wyklejanki

Grube książki z 1000 naklejek to zadanie na dobrych kilka godzin - w długie, zimowe wieczory maluch będzie miał co robić.

Jeśli szukasz czegoś bardziej oryginalnego, postaw na mozaiki - są obecnie szalenie modne i znajdziesz je w ofercie wielu marek. Mozaiki, czyli teksturowe obrazki dostępne w wielu wzorach (zarówno dla dziewczynek jak i dla chłopców), które należy uzupełnić drobnymi, różnokolorowymi, często błyszczącymi kawałkami pianki lub papieru.

Wycinanki, witraże i stemple

Dzieci kochają wycinać! Zwłaszcza 3 i 4 latki. Warto postawić na duży zestaw różnokolorowych i wzorzystych kartonów, z których wyczarować będzie można dosłownie wszystko, nawet meble i akcesoria do drewnianego domku dla lalek.

Wśród bożonarodzeniowych prezentów nie może zabraknąć gadżetów do zabawy ze świątecznymi motywami - dzieci je kochają!

Szopka bożonarodzeniowa, witraże z Mikołajem, kolorowanki zimowe czy książki z zadaniami - to wszystko już w tej chwili znajdziesz w sklepach!

Świetnym pomysłem jest również stworzenie własnego zestawu kreatywnego - kup kilka arkuszy kolorowego filcu, koraliki, cekiny w kształcie gwiazdek, kolorowe brokaty, błyszczące pisaki i pozwól dziecku działać.

Pomysły na prezenty na mikołajki

Prezent na mikołajki dla chłopaka

Co kupić na mikołajki?

Prezent na mikołajki do szkoły

Co kupić dziecku na Mikołaja?

Pomysły na prezenty świąteczne

Prezent dla rodziców na święta 2021

Prezent dla taty na święta 2021

Prezent dla mamy na święta 2021

Prezenty dla dziadków na święta 2021

Prezenty dla dzieci z Psim Patrolem

Prezenty z motywem Barbie

Reklama

Prezent dla 9-latka i 10-latka

Prezenty na święta dla nastolatków

Prezent dla dziewczyny na święta 2021

Prezent dla chłopaka na święta 2021

Prezenty świąteczne do 20 zł

Prezenty świąteczne do 50 zł

Prezenty świąteczne do 100 zł