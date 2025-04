Chcesz zapakować gotówkę na prezent w oryginalny, kreatywny sposób? Postaw na te pomysły i spraw, aby obdarowana osoba ucieszyła się podwójnie. Pieniądze możesz podarować osobie, której zbyt dobrze nie znasz albo dziecku, jeśli wiesz, że właśnie zbiera na coś drogiego.

Pieniądze często dajemy w prezencie na święta, urodziny, a także śluby czy rocznice. Uniwersalnym pomysłem jest włożenie gotówki do eleganckiej koperty. Jeśli chcesz, możesz przygotować ją samodzielnie z grubego brystolu albo ozdobnego papieru preznaczonego na dyplomy. Świetnym pomysłem jest także ozdobienie prostej, klasycznej koperty.

Do dekoracji wykorzystaj kolorowe tasiemki, koronkę albo naklejki. Wszystko to kupisz w sklepach z drobiazgami i elementami do rękodzieła. Pieniądze włóż do koperty, a następnie zaklej ją domowej roboty woskową pieczątką, zwiąż kokardą i spryskaj perfumami, aby nadać podarunkowi jeszcze więcej elegancji.

fot. Jak zapakować pieniądze na prezent?/Adobe Stock, cenchild

Aby zapakować pieniądze na prezent w zabawny sposób, wykorzystaj patenty stosowane z okazji ślubów czy okrągłych urodzin. Dużo radości sprawisz obdarowanej osobie, jeśli włożysz gotówkę do ramki i otoczysz ją śmiesznym napisem, np. "w razie potrzeby stłucz szybkę".

fot. Jak śmiesznie zapakować pieniądze na prezent/Pinterest

Pieniądze w ramce możesz także dołączyć do głównego prezentu i włożyć do niej niewielką kwotę. Taka opcja sprawdza się w szczególności na okrągłe urodziny, np. 50. Wówczas możesz włożyć w ramkę właśnie ten nominał i podpisać "widzisz? 50 to wcale nie tak dużo".

Gotówkę możesz także włożyć do pudełeczka typu poduszka - dostaniesz je w sklepach z rzeczami imprezowymi, ale możesz także zrobić je samodzielnie. Wykorzystaj do tego gruby brystol albo... rolkę po papierze toaletowym.

fot. Jak zapakować pieniądze na prezent/Pinterest

Tak przygotowane opakowanie możesz dowolnie ozdobić w wersji na śmiesznie lub bardziej elegancko. To już zależy od ciebie. W sklepach znajdziesz też gotowe wzory, które naprawdę bywają bardzo ciekawe!

fot. Jak zapakować pieniądze na prezent/Adobe Stock, dimamoroz

Wykorzystując ramkę, możesz także stworzyć idealny prezent z gotówką w roli głównej. Pieniądze złóż jak origami w dowolny kształt, a następnie przymocuj do ramki. Jeśli boisz się, że konstrukcja spadnie lub się przekrzywi, banknoty podklej przy pomocy bezpiecznej gumy montażowej typu patafix.

W ten sposób możesz "schować" pieniądze pod postacią balonów, serc albo górskiego krajobrazu. Gotówkę możesz później łatwo wyprostować, prasując pieniądze krótko przez bawełniany materiał.

fot. Jak oryginalnie zapakować pieniądze na prezent/Pinterest

Możesz także zapakować prezent w postaci gotówki w ozdobnym pudełeczku i włożyć do środka drobne prezenty albo cukierki. Świetnie sprawdzi się także kolorowy wypełniacz do paczek, w którym niejako ukryjesz pieniądze np. pod dodatkową ciężką warstwą cukierków.

fot. Jak zapakować pieniądze na prezent/Adobe Stock, graja

Dzieci często dostają w prezencie pieniądze, aby same mogły kupić swój wymarzony prezent albo zbierać na coś droższego - ja na ten przykład jako dziecko zbierałam na mały telewizor do pokoju, żeby móc oglądać księżniczkę Sisi.

Zamiast dawać im gotówkę do koperty czy pudełeczka, kup skarbonkę i włóż do niej banknoty. Wybierz taki model, który da się otworzyć i wyjąć pieniądze. Gotówkę możesz też zwinąć w pojedyncze ruloniki i włożyć do małego pudełeczka. Jeśli w rodzinie macie poczucie humoru, może to być oszukana paczka papierosów - dostaniesz ją w sieci albo sklepach z różnościami.

fot. Jak zapakować pieniądze na prezent dla dziecka/Adobe Stock, bongkarn

