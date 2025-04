fot. Fotolia

Lista zakupów czy rozsądne rozpakowanie toreb pomagają ograniczyć marnowanie jedzenia. Jak dużo można w ten sposób zaoszczędzić? Czy planowanie posiłków ma sens? – Zróbmy eksperyment. Przez tydzień notujmy, jakie produkty i w jakich ilościach wyrzucamy. Następnie podliczmy, ile to wszystko kosztowało. Zobaczymy, jak dużo pieniędzy wyrzucamy w ten sposób do kosza. To zadziała motywująco – mówi Katarzyna Szczupał-Vieweg, prezes Staufen Polska, firmy wdrażającej lean management, czyli tzw. „szczupłe zarządzanie”. - Filozofia lean sprawdza się nie tylko w dużych fabrykach, ale także w życiu domowym. Czasem drobne usprawnienia pomagają oszczędzać czas i pieniądze – dodaje Katarzyna Szczupał-Vieweg.

1. Aby nie marnować jedzenia - planuj posiłki



Najlepiej z odpowiednim wyprzedzeniem. Dzięki temu będziesz wiedziała, czego i w jakich ilościach potrzebujesz. Przed wyjściem na zakupy zajrzyj do lodówki. Co wykorzystasz? Co niedługo się zepsuje? Czego brakuje? Jeśli wiesz, czego potrzebujesz i co masz, zrobisz rozsądne zakupy. – Zamiast gotować z tego, co kupujemy, lepiej kupować to, co na pewno wykorzystamy. To znacznie efektywniejszy sposób ograniczenia marnotrawstwa – mówi Katarzyna Szczupał-Vieweg.

2. Rób zakupy z listą

Kupujesz za dużo jedzenia? Można tego uniknąć. Idź do sklepu z listą produktów, których będziesz potrzebować. Nie kupuj niczego pod wpływem impulsu. Kupuj tylko to, co w najbliższym czasie wykorzystasz w kuchni. Uważaj na promocje. „Weź trzy – zapłać za dwa!”. Brzmi kusząco, ale czy naprawdę tego produktu potrzebujesz? Kupuj to, co wykorzystasz, a nie to, co jest akurat tańsze.

3. Układaj produkty wg daty ważności

Wracasz z zakupów i upychasz produkty w przypadkowe, wolne miejsca w lodówce. To błąd - produkty, których termin przydatności do spożycia niedługo minie, powinny trafić na jej przód. Będą w zasięgu wzroku, przez co jest większa szansa, że je zużyjesz, zanim się zepsują. – Kupowanie tego, co na bieżąco wykorzystujemy ma jeszcze jedną zaletę: będziemy potrzebować mniej miejsca na przechowywanie żywności – mówi Katarzyna Szczupał-Vieweg.

4. Przechowuj wg wskazań producenta

Dowiedz się, jak przechowywać określone produkty, żeby jak najdłużej zachowywały świeżość. Na przykład większość warzyw dobrze przechowuje się w lodówce, ale nie dotyczy to pomidorów i kartofli. Z kolei chleb lepiej kupować niepokrojony – to może nieco mniej wygodne, ale za to wytrzyma dłużej. Poza tym, napis „najlepiej spożyć do” nie oznacza, że po tej dacie trzeba produkt wyrzucić. Zdaj się na oczy, nos i język – jeśli produkt wygląda, pachnie i smakuje dobrze, to jest zdatny do spożycia.

5. Planuj, mroź i eksperymentuj

Często gotujemy zbyt dużo i nakładamy sobie zbyt duże porcje. Wielkość porcji dla jednej osoby można oszacować – dorosła osoba zje przeciętnie np. 200g ugotowanych ziemniaków, 150 g steka i wypije około 200ml soku owocowego. Nie wyrzucajmy tego, co zostaje. Resztki można schować w lodówce lub zamrozić i później wykorzystać. Planuj posiłki najpierw z tych produktów, których termin przydatności do spożycia wkrótce się skończy - z bardzo dojrzałych owoców zrób sok, a z warzyw pyszną zupę. Wykorzystuj w miarę możliwości wszystkie części warzyw, mięsa. Kreatywna kuchnia? Spróbuj przygotować danie z produktów, których termin do spożycia dobiega końca. Efekt na pewno cię zaskoczy i zainspiruje do dalszych eksperymentów.

