fot. Fotolia

Reklama

Planowane wydatków domowych - krok po kroku

Poznaj swój budżet

Złotą zasadą oszczędzania jest poznanie swoich wydatków. Okazuje się, że zazwyczaj w pierwszej kolejności płacimy rachunki za gaz, wodę, prąd (87%). Na drugim miejscu znajduje się czynsz (70%), na trzecim zaciągnięte kredyty hipoteczne, a na końcu zestawienia mamy opłaty za telefony i telewizję – wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Krajowego Rejestru Długów. \

Tymczasem każde zobowiązanie powinniśmy traktować poważnie i regulować je terminowo, bo do KRD można trafić już za 200 zł zaległości.

A widniejąc w bazie KRD jako dłużnicy, możemy mieć problem z zaciągnięciem kredytu, wzięciem auta w leasing, zakupami ratalnymi czy podpisaniem umów z dostawcami energii elektrycznej, wody, ciepła oraz z telekomami.

Ułóż harmonogram spłat

Jeśli nagminnym problemem jest nieterminowe regulowanie zobowiązań – zaplanujmy harmonogram spłat na kilka miesięcy do przodu. Warto zintegrować nasz kalendarz opłat ze skrzynką mailową lub wprowadzić system powiadomień na telefonie komórkowym. Wówczas nie zdarzy nam się już nigdy pominąć żadnego rachunku.

Możesz także przygotować palner wydatków domowych w tradycyjny sposób - wystarczy tylko kalendarz i kolorowe pisaki.

Przydatne narzędzia

Aby policzyć wszystkie nasze stałe miesięczne wydatki i porównać je z dochodami, wystarczy kartka papieru i długopis albo arkusz kalkulacyjny w komputerze. Jeśli szukamy bardziej zaawansowanych narzędzi, spróbujmy skorzystać z gotowych aplikacji mobilnych. Nie tylko umożliwiają one kontrolę comiesięcznych rachunków, ale też pozwalają przewidzieć i zaplanować przyszłe wydatki. Do takich należą chociażby: Budżet Domowy, Interesik, DBBD Twój Budżet czy Domowe Finanse. Niektóre banki oferują swoim klientom systemy do zarządzania finansami osobistymi dostępne on-line. Takim przykładem jest Finansometr ING Banku Śląskiego.

Zobacz także: Jak skutecznie zwiększyć oszczędności w domowym budżecie?

Reklama

Diagnoza i środki zaradcze

Gdy już wybierzemy właściwą aplikację, szybko wskaże nam ona winowajców naszej finansowej czarnej dziury. Jeśli okaże się, że nasze wydatki stałe przekraczają 50% dochodów, warto rozważyć możliwość: renegocjacji stałych umów, zmiany dostawcy mediów, konsolidacji kredytów lub rezygnacji z niektórych usług. Po głębszej analizie lub dyskusji w gronie rodzinnym będziemy mogli stworzyć optymalny domowy rejestr wydatków, a także opracować taką strategię zarządzania domowym budżetem, by każdy z członków rodziny poczuł się odpowiedzialnym menedżerem tego projektu.

Jeśli zdroworozsądkowe rady nie robią na nas wrażenia, a na naszym koncie zamiast oszczędności rośnie debet, zastanówmy się, co jest przyczyną niepowodzeń finansowych. Być może psychologia? Według niektórych guru motywacji i finansów osobistych, np. T. Harva Ekera, każdy z nas ma swój własny, wewnętrzny wzorzec finansowy i to od niego w dużej mierze zależy, czy przez resztę życia będziemy się zmagać z biedą czy cieszyć bogactwem. Tylko wzorzec, ustawiony na najwyższy poziom sukcesów gwarantuje powodzenie finansowe.

Polecamy: Poznaj swoją osobowość finansową