Dobrze płatna praca to marzenie wielu osób. Większości z nas wydaje się, że aby uzyskać dobre zarobki trzeba mieć ukończone studia. W dzisiejszych czas dyplom wyższej uczelni nie jest równoznaczny z wysokimi zarobkami. Przeciwnie! Na dobrze płatną pracę mogą dostać również osoby bez studiów. Jest kilka zawodów, które można wykonywać bez wyższego wykształcenia, a mimo tego - świetnie zarabiać!

Dobrze płatne zawody bez studiów

1. Przedstawiciel handlowy

Ta profesja wymaga przede wszystkim dobrze rozwiniętych umiejętności interpersonalnych, otwartości, konsekwencji w działaniu oraz dużej odporności na stres. Wiele firm, oprócz wynagrodzenia, oferuje dodatkowo pracownikom benefity w postaci, np. służbowych samochodów, laptopów oraz telefonów. Mimo, że wykształcenie nie odgrywa tutaj kluczowej roli, to podczas naboru potencjalnych kandydatów firmy często oczekują od nich wiedzy powiązanej z produktami, które mają sprzedawać. Jeśli jest to specyficzna branża, np. medyczna, przedstawiciel handlowy musi zazwyczaj przejść szereg szkoleń. Szacuje się, że średnie zarobki w tej specjalności oscylują pomiędzy 3–6 tysiącami złotych, ale w dużej mierze są one zależne od osiąganych wyników sprzedażowych i poziomu realizacji planów.

2. Agent ubezpieczeniowy

Osoby zainteresowane taką pracą mogą liczyć na zarobki rzędu 3–4 tys. złotych. Zależą one jednak od ich skuteczności w sprzedaży polis. - Mimo, że praca nie wymaga wyższego wykształcenia, wiąże się z odbyciem kursów doszkalających oraz najczęściej – założenia własnej działalności gospodarczej – podkreśla Małgorzata Majewska, ekspert portalu monsterpolska.pl. Często agenci ubezpieczeniowy mogą liczyć też na pakiety dodatkowe od pracodawcy, takie jak chociażby medyczne, sportowe czy premie roczne.

3. Stewardessa

Od kandydatek w tym zawodzie wymaga się przede wszystkim znajomość języków obcych. Pracodawca oczekuje także wysokiej kultury osobistej i prezencji. Rekrutacja na stewardessę jest najczęściej kilkuetapowa i złożona z licznych testów: językowych, zdrowotnych itp. Wynagradza to wysoka pensja, oscylująca w granicach nawet do 7 tys. złotych.

Jakie są różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn?

4. Asystentka managera

Mylnie wydaje się, że stanowisko to wiąże się z ciągłym odbieraniem telefonów i parzeniem kawy. Obecnie asystentka to prawa ręka managera, która musi wykazać się profesjonalizmem, umiejętnością pracy w stresie oraz wysoką kulturą osobistą. - Zakres zadań zależy od profilu firmy, ale podstawą są tu tak uniwersalne zdolności jak m.in. doskonała znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych oraz przynajmniej jednego języka obcego, zdolności organizacyjne czy interpersonalne – tłumaczy Małgorzata Majewska.

5. Własna działalność gospodarcza

Jeśli chcesz zrealizować własne pomysły, a brak wykształcenia jest przeszkodą, założenie własnej firmy będzie dla ciebie najlepszym rozwiązaniem. Jeśli np. lubisz gotować lub przyrządzać pyszne wypieki – pomyśl o działalności cateringowej. Jeśli twoją pasją jest szycie czy projektowanie ubrań, możesz wykreować własną markę albo linię odzieżową. Pamiętaj, że liczy się kreatywność, dobry pomysł na biznes oraz umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi, którzy będą twoimi potencjalnymi klientami.

