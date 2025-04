Sandały damskie ma w swojej szafie prawie każda kobieta w Polsce. Niektóre z nas stawiają na wygodę i kupują te na płaskiej podeszwie, inne wybierają opcję z modną w tym sezonie wysoką platformą.

Reklama

Polki, które chcą wyszczuplić swoją sylwetkę i optycznie wysmuklić nogi chętnie sięgają po sandały na koturnie, a kobiety, które chcą wyglądać bardziej elegancko, kupują sandały na słupku. To właśnie ten ostatni rodzaj podbił ostatnio serca Polek!

Niebieskie sandały na słupku z CCC stały się hitem. Są lekkie, wygodne, mają kwadratowy czubek i zapięcie na kostce. Mają formę, która może nam przypominać buty z lat 90. i to jest w nich piękne! Kolejna zaleta? Niebieskie sandały są właśnie na promocji i kupicie je za 83,99 zł.

Niebieskie sandały kupicie teraz w CCC.

Fot. Niebieskie sandały na słupku

„Do lata piechotą będę szła” – śpiewała kiedyś Beata Kozidrak, a my jesteśmy pewne, że do lata idzie się w sandałach, dlatego przedstawiamy wam sandały damskie w różnych fasonach i stylach. Każda z nas będzie mogła znaleźć coś dla siebie.

Sandały na słupku

Dodają nam elegancji i kobiecości, wydłużają i wysmuklają optycznie nogi, pasują do niemal wszystkich letnich stylizacji. Właśnie takie są sandały na słupku. Gruby i szeroki obcas jest znacznie stabilniejszy od klasycznej szpilki, dlatego w tego typu sandałach będziemy czuły się pewnie i kobieco!

Dodatkowo sandały na słupku można wkomponować w wiele stylizacji. Będą wyglądały świetnie w połączeniu z lekką i zwiewną sukienką letnią czy ołówkową spódnicą, ale także bez problemu możemy je założyć do klasycznych jeansów czy spodni materiałowych.

Sandały na koturnie

Sandały na koturnie, podobnie jak te na słupku, również optycznie wydłużą naszą sylwetkę i wysmuklą nogi. Ich charakter jest jednak mniej elegancki, a nieco bardziej wakacyjny i casualowy.

Jeśli wybierzemy sandały na koturnie w kolorze słomkowym, od razu na myśl przyjdą nam wakacje, zwiewne sukienki i słońce grzejące nasze ciała. Ciężkie koturny w kolorze brązu czy czerni, często o fakturze skóry będą pasowały do letnich stylizacji imprezowych. Będą także pasowały do mommy jeans, dzwonów czy lekkich lnianych spodni.

Sandały na obcasie

Ostatnio do trendów powróciły sandały na obcasie typu kaczuszka. To lekkie buty, które sprawdzą się szczególnie wtedy, gdy musimy dodać do naszej stylizacji nieco elegancji, ale nie przepadamy za sandałami na wysokim obcasie.

Jeśli chcemy postawić na wygodę, możemy też sięgnąć po sandały na odwróconym obcasie, czyli takim, który jest rozszerzony przy dołowi. To fason, który także powrócił do nas z lat 90. i z pewnością warto zwrócić na niego uwagę, jeśli wybieramy się na letnią imprezę lub szukamy butów na wesele.

Sandały na platformie

Sandały na platformie idealnie sprawdzą się w upalne dni lata. Są bardzo wygodne i można je zakładać do lekkich sukienek, spódnic jeansowych, a nawet szortów. To także buty, które świetnie sprawdzą się w trakcie wycieczek, gdy dużo chodzimy i zwiedzamy.

Stylistki radzą jednak, by ciężkich platform unikały osoby, które mają masywne nogi. Tak rozbudowane buty mogą dodać nam optycznie kilku centymetrów w łydkach i przytłoczyć nieco sylwetkę. Jeśli któryś model spodobał ci się szczególnie, nie zadręczaj się jednak takimi drobiazgami! Czuj się pewnie w swoim ciele i krocz w wygodnych butach na platformie.

Mamy nadzieję, że już wkrótce będziemy mogły się cieszyć latem!

Czytaj także