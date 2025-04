Jeśli jeszcze nie masz ich w swojej garderobie, to ostatni moment w tym sezonie, by się na nie skusić! Postaraj się wypatrzeć jakąś superokazję na letnich wyprzedażach lub przejrzyj ofertę sieciówek na wczesną jesień – tam także sporo tego typu sandałów.

Reklama

Czas na sandały! 13 najładniejszych modeli na płaskiej podeszwie. Ceny od 59,90 zł

Jakie sandały na słupku są modne?

Na rynku jest tak dużo fasonów i stylów tych sandałów, że z pewnością znajdziesz parę dla siebie. Możesz zainspirować się pokazami największych projektantów, np. u Altuzarra pojawiły się w formie rzymianek wiązanych na kostce, u Lanvin – z obcasem w kontrastowym kolorze, a u Dies Van Noten – wieczorowe, z misternymi biżuteryjnymi kwiatami.

Dla kogo sandały na słupku?

Obcas jest szerszy, dlatego optycznie pasuje do cięższych nóg i pełniejszej sylwetki. Prezentuje się przy niej bardziej harmonijnie, a dzięki swojej wysokości – optycznie je wysmukla.

Na jaką okoliczność pasują?

Wszystko zależy oczywiście od stylu – z powodzeniem możesz nosić je na co dzień i na wieczór. Jako odkryte obuwie nie są one jednak butami do biura – nie "łapią się" do korporacyjnego dress codu.

Do jakiego stylu pasują sandały na słupku?

Będą idealne do strojów w stylu retro, np. tak modnych plisowanych sukienek i spódnic typu solejka czy rozkloszowanych midi z paskiem w talii. Pasują także do minimalistycznych stylizacji – szczególnie te bardziej szalone, np. ze zdobnymi obcasami czy z metalicznej skóry. Polubić je powinny również miłośniczki strojów w stylu boho – dobrze wyglądają do szerokich dżinsów czy długich sukienek z falbanami.

Reklama

Więcej modnych butów:Te buty są tak brzydkie, że aż... ładne? Znalazłyśmy je w nowej kolekcji popularnej polskiej markiW Ecco jest już nowa jesienna kolekcja butów! Czy nas czymś zaskoczą?Wygodne, stylowe, niebanalne i na topie? Tak, to damskie klapki!