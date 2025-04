Wszystkie składniki potrzebne do budowy włosa dostarczane są do mieszków włosowych przez układ krwionośny. Jeśli korzeń włosa nie jest odżywiony, włosy tracą blask, sprężystość a także odporność na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych. Proces wzrostu włosa jest jednak złożony, dlatego efekty są widoczne dopiero po kilku miesiącach.

Czego potrzebują włosy?

Po pierwsze – białko!

Elementarnym budulcem włosa jest struktura aminokwasów tworząca keratynę. To zrogowaciałe, nierozpuszczalne białko cechuje duża wytrzymałość na czynniki chemiczne i fizyczne. Cechy te zawdzięcza dużej zawartości aminokwasów siarkowych – cysteiny i metioniny – które mają zdolność do tworzenia wiązań chemicznych – tzw. mostków disiarczkowych. Wiązania te sprawiają, że keratyna tworzy trwały łańcuch – dzięki temu włosy mogą być długie i sprężyste. To właśnie swoisty układ mostków disiarczkowych decyduje o indywidualnym wyglądzie włosów każdego z nas, np. o tym czy są skręcone czy proste.

Umiarkowane ilości obu aminokwasów można znaleźć w takich pokarmach jak mięso i jego przetwory, ryby i jaja. Ich źródłem są także produkty zbożowe i nasiona roślin strączkowych: soja, otręby pszenne, płatki owsiane, etc.

Aminokwasy siarkowe ze względu na swą rolę budulcową nie mogą być zastąpione żadnymi innymi związkami. Nie mogą być też magazynowane „na zapas”. Z tego powodu muszą być regularnie dostarczane wraz z dietą przez całe życie.

Po drugie – witaminy!

Szczególnie istotne dla włosów są witaminy z grupy B oraz, należące do witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, witaminy A i E. Wspomagają one wzrost włosów, oraz chronią je przed chorobami oraz niekorzystnym oddziaływaniem czynników zewnętrznych.

Witaminy z grupy B zapobiegają łojotokowi i związanym z nim stanem zapalnym skóry osłabiającym włosy. Należy jednak pamiętać, że mimo iż problem przetłuszczania się włosów może być związany z niedoborem tych witamin w diecie, to decydujący wpływ na występowanie łojotoku ma gospodarka hormonalna – chociażby okres burzy hormonalnej podczas dojrzewania.

Szczególne znaczenie w ochronie zdrowia włosów ma witamina B5 (kwas pantotenowy). Odgrywa ona znaczącą rolę podczas podziałów komórkowych w mieszku włosowym, dlatego jej obecność m.in. zapobiega przedwczesnemu pojawianiu się siwych włosów. Kwas pantotenowy jest też ważnym składnikiem spoiwa wypełniającego przestrzenie międzykomórkowe. To on utrzymuje wilgotność włosów na odpowiednim poziomie.

Witamina B5 znajduje się w wielu produktach żywnościowych: najwięcej jest jej w wątróbce, ciemnym ryżu, rybach, orzechach, jajach oraz w bananach i pomarańczach. Niestety takie procesy jak rozmrażanie i gotowanie czy smażenie znacznie zmniejszają jej ilość.

Gdy osłabione i wysuszone włosy domagają się wzmocnienia pomocne są witaminy A i E. Witamina A warunkuje prawidłowy przebieg metabolizmu zrogowaciałych komórek macierzy włosa. Witamina E jest silnym antyoksydantem. Odpowiada ona za poprawę cyrkulacji krwi w skórze głowy, co bezpośrednio wpływa na lepsze odżywienie mieszków włosowych.

Walcz z niedoborami

Ponadto do budowy włosów potrzebne są substancje energetyczne (głównie glukoza), kwasy tłuszczowe z grupy omega-3 i omega-6 oraz liczne minerały m.in. żelazo, cynk, miedź, selen. To one stymulują wzrost włosa i zwiększają jego wytrzymałość. Aby nie doprowadzić do niedoborów powyższych substancji wystarczy dbać o stały udział w diecie takich produktów jak: ryby, mięso, grzyby i przetwory z pełnego ziarna (np. ciemne pieczywo, musli).