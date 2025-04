Zapraszamy na wspaniałe warsztaty psychologiczne, które w warszawskiej Akademii Wolnego Czasu prowadzą Magdalena Tonder i Magdalena Staszewska. A oto, co o swoich zajęciach, mówi sama prowadząca:

Niniejszy warsztat adresujemy do osób pragnących odkryć swoje miejsce w bliskich relacjach, drogę ku realizacji siebie i swoich potrzeb w związku.

Proponujemy przyjrzenie się czynnikom, które mogą wpływać na jakość związku między partnerami, oddziaływać na ich wzajemne porozumienie. Na warsztat zapraszamy osoby samotne, zainteresowane zbudowaniem dobrego, opartego na wzajemnej miłości i szacunku związku, jak również osoby, które dążą do tego, by ich aktualne bliskie relacje były źródłem satysfakcji i spełnienia.

Tematy warsztatu:

- Motywy zawierania związków.

- Dlaczego niektóre związki skazane są na niepowodzenie?

- Matryce związków z partnerami – jak przeszłość kształtuje przyszłość.

- Oczekiwania wobec partnera i związku – pragnienia a rzeczywistość.

- Emocje – umiejętność rozpoznawania, obserwowania i komunikowania własnych emocji.

- Asertywność i komunikacja w związku - jak się porozumiewać, by wyrażać swoje uczucia, nie raniąc i nie obwiniając przy tym drugiej osoby.

Zajęcia będą prowadzone metodami aktywizującymi (ćwiczenia, zabawy, miniwykłady) z uwzględnieniem teorii i praktyki psychoterapeutycznej.

Najbliższe warsztaty: 18-19 lutego

Warsztaty weekendowe: sobota, niedziela w godz.10-16