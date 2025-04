3 i 4 grudnia w warszawskim Centrum EXPO XXI odbył się organizowany w Polsce po raz pierwszy Festiwal Sztuki Kulinarnej Smak i Styl.

Odwiedzający imprezę goście mieli niepowtarzalną okazję, aby zobaczyć na żywo mistrzów sztuki kulinarnej. Pierwsze szlify w mistrzowskiej kuchni można było zdobyć, podpatrując takie sławy jak Karol Okrasa (Szef Kuchni Restauracji Maconi/Malinowa Hotelu Bristol), Kurt Scheller (szef Kuchni i Hotelu Rialto), Robert Sowa (Szef Kuchni Hotelu Jan II Sobieski), Andrzej Polan (Szef Kuchni Hotelu Polonia), Janusz Profus (Mistrz Cukierniczy firmy Wedel) czy Giancarlo Russo (Szef Kuchni i Właściciel Restauracji Giancarlo). Mistrzowie przez dwa dni prezentowali swoje umiejętności w Teatrze „Kucharska Rewia Gwiazd”.

Festiwal dostarczył zwiedzającym nie tylko możliwość zdobycia wiedzy, ale również zadbał o ich podniebienia dzięki przygotowanym, licznym degustacjom. Chętnych skosztowania arcydzieł sztuki kulinarnej nie brakowało. Wszak to jedyna okazja, by spróbować, jak smakują po mistrzowsku przygotowane: makaron bucatini z sosem pomidorowym, boczkiem, pieprzem i serem pecorino, risotto z karczochami, rurki w sosie pomidorowym z sardynkami i kaparami oraz wiele innych niespotykanych na co dzień na naszych stołach specjałów.

Dużym zainteresowaniem smakoszy cieszyła się również Włoska Szkoła Gotowania. Tu można było podziwiać samego Giancarlo Russo, który wraz z asystentem przygotowywał specjały kuchni śródziemnomorskiej.

3 i 4 grudnia był wyjątkowy również dla tych którzy, nie tylko chcieli skosztować mistrzowskich potraw, ale też nauczyć się, jak je samodzielnie przygotować. W Japońskiej Szkole Kulinarnej można było pod czujnym okiem mistrza Matayoshi Haraguchi własnoręcznie stworzyć kunsztowną japońską potrawę. Zajęcia praktyczne połączone były z wprowadzeniem w świat kuchni orientalnej; pokazy rozpoczynał krótki wykład wprowadzający uczestników w tajniki kulinarnego świata Dalekiego Wschodu.

Pierwsze szlify można było zdobyć również w Akademii Gotowania Kurta Schellera. Swoim doświadczeniem sztuki kulinarnej dzielił się z adeptami sam mistrz Kurt Scheller oraz Sebastian Gołębiewski.

Festiwal to nie tylko okazja do nauki bądź degustacji unikalnych potraw. Jedną z atrakcji czekających na przybyłych gości był konkurs „Kucharska Osobowość Roku”. Zwycięstwo przyniosła Panu Danielowi Ulicznemu własnoręcznie przygotowana rolada z kurczaka zawijana w kumpiaku z dodatkiem polewy z rozmarynem, grillowanych warzyw i sosu curry.

Impreza spotkała się z ogromnym zainteresowaniem warszawiaków i odniosła ogromny sukces. Organizator już przygotowuje kolejną, która odbędzie się pod koniec roku. Czym zaskoczy podniebienia mieszkańców stolicy? Dowiedzą się ci, którzy Centrum EXPO XXI odwiedzą w grudniu 2006.