W czwartek baletnica Melanie Hamrick urodziła syna. Ojciec dziecka – o 43 lata starszy od swojej partnerki Mick Jagger – był przy narodzinach syna. To jego ósme dziecko. Siedmioro innych jest w wieku od 17 do 46 lat. Najstarsze dziecko Jaggera to Karis Hunt, której matką jest pisarka i aktorka Marsha Hunt.

Dwa lata temu w maju na świecie pojawiła się wnuczka wokalisty The Rolling Stones. Jest on też pradziadkiem.

Kim jest partnerka Jaggera – Melanie Hamrick?

Melanie Hamrick jest tancerką. Na co dzień można ją oglądać w American Ballet Theatre w Nowym Jorku. Tańczy od 3. roku życia. Gdy zamieszkała na stałe w Nowym Jorku, zaczęło być głośno o jej romansie z Mickiem Jaggerem.