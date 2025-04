Matka z dziećmi w podróży może liczyć na przywileje? Nic z tych rzeczy! Beata Sadowska dotkliwie się o tym przekonała...

Teoretycznie matce z małymi dziećmi powinny przysługiwać pewne udogodnienia. Ot, zwykłe ludzkie odruchy serca: przepuszczenie w kolejce, przytrzymanie drzwi, pomoc przy wnoszeniu ciężkich rzeczy. Teoretycznie. Beata Sadowska w podróży z dwoma kilkuletnimi synami przekonała się, że od teorii do praktyki daleka droga.

A co ty być zrobiła, będąc świadkiem takiej sceny?

Dziennikarka opisała sytuację, która spotkała ją na lotnisku w Warszawie. Razem z dwoma synami Kosmą 2-letnim i 4-letnim Tytusem wybrała się w podróż do włoskiego Bergamo. Niestety podróż rozpoczęła się dla nich niezbyt przyjemnie. Historię opisała na Facebooku.

Lecę z dziećmi wizzair.com do Bergamo. Ja, dwulatek, czterolatek, 2 walizki na kółkach, plecak i torba z pieluchami. To wszystko to bagaż podręczny. Podręczny okazał się również Kosma, który wstał o czwartej rano, teraz jest do mnie przyklejony i ryczy mi na szyi. Ogłoszenie, żezapraszają do odprawy rodziców z dziećmi. Dotarabaniłam się, ale - okazało się - do złej taśmy.

- napisała dziennikarka na swoim internetowym profilu.