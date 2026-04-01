Przyszła wiosna, również w modzie. Ciężkie tkaniny i sztywne kroje odkładamy na dno szafy. Pora skoncentrować się na ubraniach, które nadają naszej sylwetce lekkości. Wśród nich na wyróżnienie zasługują te, które wpisują się w trend romantic chic, będącym miejskim odpowiednikiem stylu cottagecore. Jest mniej kwiecisty, nieco bardziej elegancki, ale wciąż zachowujący dziewczęcą subtelność. Chcesz wiedzieć, na czym dokładnie to polega? Tylko spójrz na lnianą sukienkę z Mango.

Lekka lniana sukienka z Mango to kwintesencja romantic chic

Model z Mango to projekt o długości midi wykonany z mieszanki lnu i wiskozy. Dzięki temu materiał jest przewiewny, ale jednocześnie miękki i mniej podatny na zagniecenia niż czysty len. Sukienka ma trapezowy krój, delikatnie rozszerzany ku dołowi, oraz dekolt w kształcie serka wykończony falbaną. Szerokie ramiączka stabilizują całość, a boczny zamek ułatwia dopasowanie do sylwetki. Kolor piaskowy dodatkowo podkreśla jej naturalny charakter.

Falbana przy dekolcie nie jest tu przypadkowa – optycznie poszerza linię ramion i wysmukla szyję. Jednocześnie wyraźnie zaznaczona talia ukrywa to, co trzeba i sprawia, że sylwetka zyskuje proporcje. To ubranie, które naprawdę robi całą stylizację – wystarczy dodać proste sandały i gotowe.

Cena to 269,99 zł, a dostępne rozmiary to XS-XL.

Lekka lniana sukienka z Mango to kwintesencja romantic chic, Fot. mat. prasowe Mango

Dlaczego warto postawić na ten fason?

Już od kilku sezonów równie ważna co krój jest jakość materiałów, z których jest wykonane ubranie. Z wełen i kaszmirów teraz wkraczamy w sezon lnu i bawełny. W 2026 roku zwłaszcza ten pierwszy materiał będzie grać pierwsze skrzypce. Już od jakiegoś czasu nie jest kojarzony wyłącznie z wakacyjną garderobą. Pojawia się także w bardziej dopracowanych, miejskich formach. Ma jednak jeden minus. Bardzo łatwo się mnie, co obniża jego praktyczność w kontekście codziennych stylizacji. Dlatego w sukience z Mango występuje w połączeniu z wiskozą. Ten blend będzie bardziej okalający, mniej surowy w wyglądzie i przede wszystkim – nie będzie się tak łatwo gniótł.

Ten model sukienki idealnie wpisuje się w nurt effortless chic – wygląda stylowo, ale bez zbędnego przepychu. To bezpieczny zakup, którego nie wyrzucisz po jednym lecie. Bazuje na klasycznych proporcjach i neutralnej kolorystyce.

Romantic chic na wiosnę i lato 2026

Romantic chic ma swoje korzenie w estetyce lat 70. i późniejszych reinterpretacjach z lat 90., kiedy to kobiece detale zaczęto łączyć z prostotą kroju. Dziś wraca w bardziej użytkowej formie – mniej ozdobnej, bardziej funkcjonalnej.

Współczesna wersja tego trendu stawia na komfort i autentyczność. Nie chodzi o stylizację „na specjalną okazję”, ale o codzienny look, który wygląda dobrze bez dodawania mnóstwa detali. Dlatego takie modele jak ta sukienka z Mango pojawiają się w kolekcjach największych marek – są odpowiedzią na realne potrzeby kobiet.

Dla kogo ten fason będzie najlepszy?

Ten model szczególnie dobrze sprawdzi się przy sylwetkach typu gruszka i klepsydra. Rozszerzany dół równoważy proporcje, a zaznaczona talia podkreśla wcięcie. Falbana przy dekolcie dodaje objętości górze sylwetki, co pomaga wyrównać proporcje.

Świetnie wygląda także na sylwetkach prostokątnych – tworzy iluzję talii i dodaje kobiecości bez nadmiaru objętości. Dzięki długości midi i lekkiej konstrukcji materiału sukienka nie przytłacza, tylko naturalnie „pracuje” z ruchem ciała.

