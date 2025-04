Reklama

Ile w tym roku wydamy na prezenty świąteczne? Dane na ten temat udostępnił sklep internetowy Amazon.pl, na podstawie badania przeprowadzonego we współpracy z Instytutem Badań Rynkowych i Społecznych. W tym roku ta kwota wyniosła średnio 650 zł, przy czym prawie jedna trzecia badanych zamierza polować na okazje i przeceny.

Znalezienie korzystnych ofert jest łatwiejsze online, nie dziwi więc, że dwie trzecie z nas wybiera tę formę zakupów. Zanim jednak zamówimy upominki, przyjrzyjmy się interesującym danym o naszych prezentowych preferencjach.

Co najchętniej chciałyby dostać w prezencie kobiety?

Ponad połowa z nas znajduje pod choinką kosmetyki. Upominki z tej kategorii kupujemy tez najchętniej dla naszych bliskich. Na drugim miejscu uplasowały się słodycze, a na trzecim... nieśmiertelne skarpetki. Upominek kojarzący się z zimową aurą częściej wybieramy jednak dla panów niż dla mamy, siostry czy przyjaciółki.

A co tak naprawdę chciałybyśmy dostać? Okazuje się, że najbardziej pożądanym upominkiem jest biżuteria... Pod choinką chciałoby ją znaleźć ponad 26% kobiet. Na podium uplasowały się również perfumy (23%), a pozostałe kosmetyki są marzeniem jednej piątej z nas.

Co zaskakujące, okazuje się, że całkiem dużą popularnością cieszą się karty podarunkowe. Taki prezent nie świadczy o braku fantazji, ani lenistwie, ale dbałości o spełnienie marzeń obdarowanej osoby. Kartę chciałoby dostać na Gwiazdkę aż 26% z nas.

Jak wybrać prezent świąteczny dla kobiety?

Wysoka pozycja kart podarunkowych może wynikać z faktu, że nie lubimy przygotowywać list preferowanych prezentów dla naszych bliskich. Aż trzy czwarte kobiet woli dostać niespodziankę niż spodziewany upominek.

Wcale nie musi on kosztować kroci. W dobie wysokiej inflacji niemal 90% badanych wskazało, że chciałaby otrzymać upominek w rozsądnej cenie. Wolimy też prezenty praktyczne niż piękne i nieprzydatne, a dobra jakość i solidne wykonanie są dla nas ważne.

Reklama

Żeby ułatwić nam wybór upominków dla mamy, siostry, córki czy przyjaciółki, przygotowaliśmy dla was kilka propozycji dostępnych online w sklepie Amazon.pl. Po więcej świątecznych inspiracji możecie również zajrzeć do Świątecznego niezbędnika Amazon.pl. Zachęcamy również do dołączenia do Amazon Prime, subskrypcji, która gwarantuje szybką i bezpłatną dostawę bez kwoty minimalnej do Paczkomatów lub punktów odbioru, co ułatwi kupowanie prezentów w okresie przedświątecznym. Pierwszy miesiąc próbny jest bezpłatny, po tym okresie opłata wynosi 49 zł na rok lub 10.99 zł miesięcznie.