Wszystko zaczęło się niemal rok wcześniej, kiedy moja jedyna córka Alicja poinformowała nas o zaręczynach. Chciała, aby wesele było skromne, ale eleganckie. Wybrała motyw przewodni oparty na pastelowych barwach. Suknia, którą wspólnie znalazłyśmy, była ucieleśnieniem klasy. Gładki materiał, brak zbędnych ozdób. Alicja wyglądała w niej jak zjawisko.

Była ekscentryczna

Mój mąż Waldek bardzo wspierał nas w tych przygotowaniach, choć większość spraw organizacyjnych zostawił nam. W głębi duszy czułam jednak lekki niepokój. Zbliżał się czas wysyłania zaproszeń, co oznaczało konieczność poinformowania o wszystkim matki Waldka.

Moja teściowa była kobietą, która uważała, że świat kręci się wokół niej. Gdziekolwiek się pojawiała, musiała być w centrum uwagi. Kiedyś, na moich urodzinach, przez godzinę opowiadała gościom o swoich dawnych podróżach, całkowicie ignorując fakt, że to moje święto.

– Porozmawiasz z matką? – zapytałam męża. – Wiesz, jaka potrafi być. Alicja marzy o spokojnej uroczystości.

– Kochanie, przesadzasz – westchnął mój mąż. – To dorosła kobieta. Zrozumie, że to dzień jej wnuczki. Obiecuję, że wspomnę jej o dress codzie.

Uwierzyłam mu, choć intuicja podpowiadała mi, że powinnam sama zadzwonić. Odpuściłam, skupiając się na niespodziance, którą szykowałam dla córki. Przez wiele tygodni zbierałam ręcznie pisane listy od wszystkich członków naszej rodziny i najbliższych przyjaciół. Chciałam zamknąć je w pięknej, drewnianej szkatule, którą Alicja otworzy dzień po ślubie. Prosiłam również teściową o taki list. Odpowiedziała mi wtedy, że ona nie będzie pisać na kawałku papieru, bo ma zamiar wygłosić coś wyjątkowego osobiście.

Miała swój styl

Dzień ślubu przywitał nas pięknym słońcem. W domu panował radosny chaos. Byłam niezwykle wzruszona. Kiedy moja córka po raz pierwszy pokazała się w pełnej stylizacji, po moich policzkach popłynęły łzy radości. Wyglądała tak, jak to sobie wymarzyła. Waldek był równie poruszony. Ubrał się w elegancki garnitur i z dumą spoglądał na nasze dziecko. Wszystko wydawało się idealne, dopóki nie zauważyłam, że mój mąż nerwowo spogląda na ekran swojego telefonu.

– Coś się stało? – zapytałam cicho, podchodząc do niego.

– Mama nie odbiera – powiedział. – Miała przyjechać do nas, żebyśmy pojechali razem, ale najwyraźniej postanowiła dotrzeć tam sama.

– Nie martw się. Na pewno jest już w drodze.

Przełknęłam ślinę, starając się odgonić złe myśli. W końcu to był dzień Alicji. Nie mogłam pozwolić, by cokolwiek zepsuło nam ten nastrój. Zapakowaliśmy się do samochodu i wyruszyliśmy w stronę malowniczego dworku, w którego ogrodach miała odbyć się uroczystość.

Byliśmy wzruszeni

Ogród dworku wyglądał bajecznie. Rodzina i przyjaciele zajmowali już swoje miejsca. Wszystko szło zgodnie z planem. Stanęliśmy z Waldkiem z boku, czekając, aż Alicja w towarzystwie muzyki przejdzie po białym dywanie.

Goście wstali. Alicja zrobiła pierwszy krok, a na twarzach zgromadzonych pojawiły się uśmiechy pełne zachwytu. I nagle, w połowie drogi do ołtarza, usłyszeliśmy głośne trzaśnięcie ozdobnej bramy wejściowej do ogrodu. Wszyscy odwrócili głowy. W bramie stała moja teściowa.

Nie mogłam uwierzyć własnym oczom. Moja teściowa miała na sobie długą, jaskrawą, neonowo-fuksjową suknię wyszywaną tysiącami błyszczących cekinów. Jakby tego było mało, na głowie nosiła olbrzymi fascynator z długimi piórami w tym samym, rażącym odcieniu, a na ramiona zarzuciła coś, co przypominało jaskrawy, pierzasty szal. Wyglądała, jakby pomyliła elegancki ślub w ogrodzie z karnawałową paradą.

Przyciągała wzrok

Zamiast cicho przemknąć na swoje miejsce, teściowa szła środkiem, wolnym krokiem, uśmiechając się szeroko i machając do znajomych twarzy. Kwartet na chwilę zgubił rytm. Spojrzałam na Alicję. Moja piękna córka stała nieruchomo, a jej oczy zaszkliły się z bezradności. Cała uwaga gości przeniosła się z panny młodej na ten krzykliwy, różowy punkt, który z impetem wtargnął w naszą starannie ułożoną przestrzeń.

Waldek zacisnął zęby i opuścił głowę, a we mnie zaczęła gotować się prawdziwa wściekłość. Sama ceremonia, po tym niefortunnym wejściu, przebiegła stosunkowo spokojnie, choć fascynator teściowej zasłaniał widok osobom siedzącym w trzech rzędach za nią. Prawdziwy koszmar zaczął się jednak na sali bankietowej.

Zgodnie z naszymi ustaleniami, fotograf miał skupić się głównie na nowożeńcach. Niestety, teściowa miała inny plan. Gdziekolwiek pojawiał się obiektyw, tam nagle wyrastała fuksjowa suknia. Teściowa głośno przywoływała fotografa, ustawiając się w teatralnych pozach, opierając się o kolumny lub pozując z przypadkowymi gośćmi.

Skupiała uwagę

Widziałam, jak fotograf, młody, uprzejmy chłopak, zerka na mnie z wyraźnym zakłopotaniem. Próbowałam odciągnąć teściową, proponując jej skosztowanie tortu owocowego, ale zbywała mnie machnięciem ręki.

Czarą goryczy okazał się moment na przemówienia. Zgodnie z tradycją, kilka osób miało powiedzieć kilka ciepłych słów. Alicja czekała na to z uśmiechem. Wstał wujek, wstała przyjaciółka. Wtedy do mikrofonu podeszła teściowa. Poprawiła swoje pióra, odchrząknęła i zaczęła mówić.

– Moja droga wnusiu. Pamiętam, jak ja wychodziłam za mąż. Oj, to były czasy! – zaczęła, a ja poczułam, jak żołądek zwija mi się w supeł. – Wszyscy mówili, że byłam najpiękniejszą panną młodą w całym województwie. Miałam suknię sprowadzaną z zagranicy, wyobraźcie sobie…

Przez bite piętnaście minut opowiadała o swoim własnym ślubie, o swojej młodości, o tym, jak wspaniale potrafiła zorganizować przyjęcia. O Alicji wspomniała tylko na samym końcu, rzucając szybkie gratulacje. Patrzyłam na moją córkę, która ze spuszczoną głową bawiła się serwetką.

Miarka się przebrała

Podeszłam do stolika, przy którym siedziała teściowa. Poprosiłam ją gestem na korytarz, z dala od ciekawskich uszu rodziny. Szła za mną niechętnie, poprawiając szal.

– Słucham cię, o co chodzi? Mam tam ważnych gości do zabawiania – rzuciła z wyższością, gdy tylko zamknęły się za nami drzwi.

– Mamo, czy ty w ogóle zdajesz sobie sprawę z tego, co robisz? – zapytałam, starając się utrzymać spokojny ton głosu. – To jest ślub twojej wnuczki. Alicji. Nie twój benefis.

– Nie rozumiem, o czym ty mówisz – prychnęła.

– O twoim zachowaniu! O tej sukni, która łamie wszelkie zasady, o tym, że od kilku godzin robisz wszystko, by obiektywy były skierowane tylko na ciebie. Zrujnowałaś wejście Alicji, a twoje przemówienie było wyłącznie o tobie.

– Zawsze byłaś przewrażliwiona! – teściowa podniosła głos, a jej twarz przybrała maskę oburzenia. – Ubrałam się elegancko. Chciałam wyglądać uroczyście, a wy chcielibyście ubrać mnie w jakieś blade, szpitalne kolory! Jestem babcią panny młodej, wymagam szacunku!

Nic nie rozumiała

– Tu nie chodzi o szacunek, tylko o miłość do wnuczki, której dzisiaj nie potrafisz okazać, ustępując jej miejsca – odparłam stanowczo.

Zanim zdążyła odpowiedzieć, drzwi na korytarz otworzyły się i stanął w nich Waldek. Jego twarz była blada, ale wyraz oczu świadczył o niezwykłej determinacji. Nigdy wcześniej nie widziałam go w takim stanie.

– Mamo, Krysia ma rację.

– Synku, przecież ona mnie atakuje…

– Nikt cię nie atakuje – przerwał jej spokojnie, ale stanowczo. – Prosiłem cię o jedno. O dostosowanie się do prośby Alicji. Ty postanowiłaś po raz kolejny postawić na swoim, nie zważając na uczucia innych. Widziałem, jak Alicji zrobiło się przykro podczas twojego przemówienia. To jej najważniejszy dzień w życiu.

– Ja tylko chciałam dobrze… – głos teściowej nagle stracił na sile.

– Jeżeli chcesz dobrze, to proszę cię, żebyś teraz wróciła na salę, usiadła przy swoim stoliku i pozwoliła mojej córce błyszczeć. Jeśli nie potrafisz tego zrobić, poproszę kierowcę, żeby odwiózł cię do domu.

Zapadła głucha cisza

Patrzyłam na mojego męża z ogromnym podziwem. Wiem, jak wiele go kosztowały te słowa. Teściowa zacisnęła usta w wąską linię. Przez chwilę myślałam, że odwróci się na pięcie i urządzi scenę wyjścia, ale ku mojemu zaskoczeniu, po prostu skinęła głową. Bez słowa otworzyła drzwi i wróciła na salę.

Reszta wieczoru upłynęła w zupełnie innej atmosferze. Teściowa zdjęła swój fascynator i odłożyła pierzasty szal. Usiadła spokojnie przy stoliku, rozmawiając z ciotkami i już ani razu nie poprosiła fotografa o zdjęcie.

Kiedy emocje opadły, a na sali zgasły główne światła, nadszedł czas na moją niespodziankę. Wręczyłam Alicji drewnianą szkatułkę z listami. Gdy zaczęła czytać pierwszy z nich, po jej policzkach płynęły łzy wzruszenia. Podeszła do mnie i do Waldka, przytulając nas z całej siły.

– Dziękuję wam – szepnęła mi do ucha. – Za wszystko. I za to, że uratowaliście ten dzień.

Alicja doskonale zdawała sobie sprawę z tego, co się wydarzyło i jak jej ojciec w końcu stanął w obronie naszej małej rodziny. Ta krzykliwa, fuksjowa suknia, która miała zrujnować wesele, paradoksalnie sprawiła coś zupełnie odwrotnego. Zbliżyła mnie, mojego męża i naszą córkę jeszcze bardziej, pokazując nam, że w najważniejszych momentach potrafimy być dla siebie prawdziwym oparciem.

Krystyna, 52 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie prawdopodobieństwa są całkowicie przypadkowe.

