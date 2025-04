Na plażach Saint Tropez wakacje spędzała oryginalna rodzina. Własnym jachtem przypłynęli Elton John oraz jego partner David, wraz z ich dzieciakami.

Elton John i David Furnish - historia związku

Elton John ogłosił w 1976 roku, że jest gejem. W 1993 roku poznał 30-letniego Davida Furnisha, który wkrótce został jego partnerem. Po 12 latach zawarli cywilny związek partnerski w Anglii. W grudniu 2010 anonimowa kobieta-surogatka urodziła im syna, którego John wraz z partnerem adoptowali. Chłopca nazwali Zachary Jackson Levon Furnish-John. Jego matką chrzestną została.... Lady Gaga.

W pełnym składzie rodzina postanowiła wybrać się w ulubione miejsce światowych gwiazd czyli do Saint Tropez. Wyglądają na zadowolonych i szczęśliwych. Między Eltonem, a jego partnerem jest aż 15 lat różnicy, co da się zauważyć na zdjęciach. Para jest ze sobą już naprawdę długo i nie zanosi się na to, aby mieli się rozstać.

Zobacz zdjęcia Eltona Johna z partnerem i ich dziećmi na wspólnych wakacjach

