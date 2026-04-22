Black Eyed Peas zagrają w Warszawie – gwiazdy na Warsaw Music Festival 2026
Na scenie razem z Black Eyed Peas wystąpi J. Rey Soul. Dwudziestoośmioletnia Jessica Reynoso pochodzi z Filipin. Popularność najpierw zdobyła w filipińskiej odsłonie formatu „The Voice of the Philippines”, podczas którego, jej talentem zachwycił się apl.de.ap z zespołu Black Eyed Peas.
To był jeden z najważniejszych punktów w karierze zawodowej wokalistki. Znany raper zorganizował spotkanie zapoznając ją z will.i.amem i od 2018 J. Rey Soul występuje razem z Black Eyed Peas.
Warsaw Music Festival obędzie się na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. W ramach tegorocznej edycji zaplanowane są trzy wydarzenia muzyczne.
13 czerwca Warszawa ponownie stanie się centrum światowej elektroniki. Po raz kolejny do stolicy zawita UPPERGROUND - jeszcze większy i jeszcze bardziej spektakularny. ARTBAT pres. Upperground będzie jedną z kluczowych odsłon Warsaw Music Festival 2026.
17 czerwca na scenie jako headliner wystąpi BLACK EYED PEAS - jedna z najbardziej rozpoznawalnych i energetycznych grup na świecie. Amerykański fenomen muzyczny zaprezentuje największe przeboje swojej kariery i unikalne show przygotowane specjalnie na tę okazję.
20 czerwca będziemy celebrować 25 rocznicę A STATE OF TRANCE. W tym dniu zobaczymy światową premierę Armin van Buuren F2F John Summit - pierwszy w historii wspólny występ tych artystów w tym formacie oraz debiut Johna Summita w Polsce.
Promotorem wydarzenia jest TME Entertainment - agencja z ponad 20 letnim doświadczeniem na rynku organizacji koncertów w Polsce.
Szczegółowy line-up poniżej oraz na oficjalnej stronie.
13 czerwca 2026 - ARBAT pres. UPPERGROUND POLAND
ARTBAT ✦ ARGY ✦ BENNY BENASSI ✦ STEVE ANGELLO ✦ KOROLOVA ✦ JORIS VOORN ✦ INNELLEA ✦7SKIES
17 czerwca 2026 – FEEL THE BEAT
BLACK EYED PEAS ✦ KACPERCZYK ✦ TRIBBS ✦ ALIEN&MAJTIS ✦ KALWI&REMI✦ RONNEY✦ HELENA CIURABA✦ CEZARY MACHEJ & DJ OTEK
20 czerwca 2026 – A STATE OF TRANCE POLAND
ARMIN VAN BUUREN ✦ JOHN SUMMIT ✦ ARMIN VAN BUUREN F2F JOHN SUMMIT ✦ GIUSEPPE OTTAVIANI ✦ SUPERSTRINGS ✦ KASIA ✦ UUFO ✦ MELOOZ
