Temat miesiąca

Temat lutego

Olej arganowy - płynne złoto w pielęgnacji

Olej arganowy
Fot. Adobe Stock, sutulastock

Olej arganowy to marokańskie złoto. Wygładza włosy, zmarszczki i cellulit. Cena? Niecałe 20 zł

Ma wiele drogocennych właściwości, które sprawiają, że jest idealnym składnikiem kondycjonującym.

Temat stycznia

Ostatni dzwonek na pielęgnację kwasami

Kwasy w pielęgnacji twarzy
Fot. Adobe Stock, Drobot Dean

Kwasy to game changer w pielęgnacji skóry. Czym są, jak je stosować, jakie efekty przynoszą?

Kwasy są niezwykle skuteczne w pielęgnacji skóry. Zobacz, co musisz o nich wiedzieć.

Temat grudnia

Niacynamid na ratunek skórze zimą

Piękna i zdrowa skóra po niacynamidzie
Nacynamid stoi na straży bariery hydrolipidowej skóry. Działa dwutorowo i wspiera inne składniki, Fot. Adobe Stock, Martin Villadsen

Nacynamid stoi na straży bariery hydrolipidowej skóry. Działa dwutorowo i wspiera inne składniki

Zobacz, jak dokładnie witamina B3 wpływa na stan naszej skóry.

Temat listopada

Zadbaj o ochronę skóry - ceramidy ci pomogą

Serum z ceramidami
Wybrałam TOP 3 serum napakowane ceramidami. Już wiem, że takiego odżywienia nie zapewni mi nic innego, Fot. Adobe Stock

Wybrałam TOP 3 serum napakowane ceramidami. Już wiem, że takiego odżywienia nie zapewni mi nic innego

To moje TOP 3 serum z ceramidami, które nie tylko cudownie nawilżają skórę, ale też w mig ją odżywiają i zapewniają jej niesamowitą ochronę. Poznaj mój ranking i przekonaj się o tym na własnej skórze.

Temat października

Siła retinolu nie zna granic - wprowadź go krok po kroku

Retinol na twarz
Retinol od A do Z: jak działa na skórę i dlaczego warto go stosować? Czas włączyć go do pielęgnacji, Fot. spotlight.launchmetrics.com

Retinol od A do Z: jak działa na skórę i dlaczego warto go stosować? Czas włączyć go do pielęgnacji

Retinol to podstawa w kuracji przeciwzmarszczkowej. Jest skuteczny, a efekty utrzymują się długo po jego odstawieniu. Zobacz, jak stosować retinol na twarz i kiedy najlepiej włączyć go do swojej rutyny pielęgnacyjnej.

Temat września

Eliksir młodości - moc protein w pielęgnacji skóry i włosów

Proteiny w pielęgnacji skóry i włosów
Proteiny w pielęgnacji na pomoc twojej skórze i włosom. Co to, jak działają i które wybrać?, Fot. spotlight.launchmetrics.com

Proteiny w pielęgnacji na pomoc twojej skórze i włosom. Co to, jak działają i które wybrać?

Nawilżają, ujędrniają, wygładzają, a do tego koją i regenerują. Zobacz, czym dokładnie są proteiny, jak działają i które wybrać do swojej pielęgnacji.

Temat sierpnia

Siła nawilżenia - sekrety kwasu hialuronowego

Testuję czysty kwas hialuronowy na skórę. Czegoś takiego się nie spodziewałam, Fot. archiwum prywatne

Testuję czysty kwas hialuronowy na skórę. Czegoś takiego się nie spodziewałam

Zobacz, jak testuję czysty kwas hialuronowy na skórę i sprawdź, czy uzyskałam efekty, których oczekiwałam. Na pewno 1 rzecz szczególnie mnie zaskoczyła.

Temat lipca

SPF - najlepsza ochrona przeciwstarzeniowa

Twarz posmarowana podkładem z SPF 50
Wybrałam 3 podkłady z SPF 50, które można stosować cały rok. Nawilżają, kryją i maksymalnie chronią, Fot. spotlight.launchmetrics.com

Wybrałam 3 podkłady z SPF 50, które można stosować cały rok. Nawilżają, kryją i maksymalnie chronią

Wybrałam 3 podkłady z SPF 50 z różnych półek cenowych, które można stosować przez cały rok. To kosmetyki świetnie kryjące, które rewelacyjnie nawilżają skórę i maksymalnie chronią ją przed promieniami słonecznymi. Poznaj mój ranking.

