Temat miesiąca

Temat lutego
Olej arganowy - płynne złoto w pielęgnacji
Temat stycznia
Ostatni dzwonek na pielęgnację kwasami
Temat grudnia
Niacynamid na ratunek skórze zimą
Temat listopada
Zadbaj o ochronę skóry - ceramidy ci pomogą
Wybrałam TOP 3 serum napakowane ceramidami. Już wiem, że takiego odżywienia nie zapewni mi nic innego
To moje TOP 3 serum z ceramidami, które nie tylko cudownie nawilżają skórę, ale też w mig ją odżywiają i zapewniają jej niesamowitą ochronę. Poznaj mój ranking i przekonaj się o tym na własnej skórze.
Temat października
Siła retinolu nie zna granic - wprowadź go krok po kroku
Retinol od A do Z: jak działa na skórę i dlaczego warto go stosować? Czas włączyć go do pielęgnacji
Retinol to podstawa w kuracji przeciwzmarszczkowej. Jest skuteczny, a efekty utrzymują się długo po jego odstawieniu. Zobacz, jak stosować retinol na twarz i kiedy najlepiej włączyć go do swojej rutyny pielęgnacyjnej.
Temat września
Eliksir młodości - moc protein w pielęgnacji skóry i włosów
Temat sierpnia
Siła nawilżenia - sekrety kwasu hialuronowego
Temat lipca
SPF - najlepsza ochrona przeciwstarzeniowa
Wybrałam 3 podkłady z SPF 50, które można stosować cały rok. Nawilżają, kryją i maksymalnie chronią
Wybrałam 3 podkłady z SPF 50 z różnych półek cenowych, które można stosować przez cały rok. To kosmetyki świetnie kryjące, które rewelacyjnie nawilżają skórę i maksymalnie chronią ją przed promieniami słonecznymi. Poznaj mój ranking.