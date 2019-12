Leczenie bólu to działania zmierzające do jego uśmierzenia lub zlikwidowania. Zabiegi, które leczą ból, to m.in.: neuroliza, termolezja, blokady, termoterapia, laseroterapia, krioterapia, stymulacje czy ultradźwięki. Diagnostyką i leczeniem każdego bólu zajmują się Poradnie Bólu.