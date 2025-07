Nowe Żelki Travelki Kwaśne smaki Orientu to połączenie egzotycznych smaków Azji i tropikalnych owoców, zamknięte w unikalnych kształtach inspirowanych symboliką wschodu. Wśród nowych owocowych smaków znalazły się: grapefruit, pitaja, kiwi, granat, limonka i marakuja. Każda z żelek to mała smakowa przygoda, która przenosi do dalekich zakątków świata, od tajemniczych uliczek Tajlandii po egzotyczne ogrody Japonii.

Dzięki autorskiej, kwaśnej recepturze produkt trafia w gusta fanów wyrazistych doznań smakowych. Nowy wariant dostępny jest w wyrazistym graficznie, poręcznym opakowaniu 80 g.

W stałej ofercie marki Fresh&Fruity znajdują się też inne warianty z linii Travelki, inspirowane smakami z całego świata. Smaki Azji to połączenie yuzu, liczi, mandarynki, granatu, kwiatu wiśni i kiwi. Smaki Afryki oferują egzotyczną mieszankę trawy cytrynowej, arbuza, banana, karamboli, figi i melona. Smaki Świata (wegańskie z certyfikatem V-Label) to połączenie dwóch smaków: pomarańcza sycylijska z nadzieniem cytrynowym, opuncja z nadzieniem granatu oraz marakuja z nadzieniem mango. Dla fanów odważnych połączeń dostępne są również Smaki Ameryki: pitaja z nadzieniem cytrynowym, kaktus z nadzieniem granatu i marakuja z nadzieniem mango.

Żelki Travelki to linia, która nieustannie się rozwija – najnowszy wariant Żelki Travelki Kwaśne smaki Orientu to kolejny krok w kierunku oferowania konsumentom żelków wyróżniających się na tle kategorii, cieszących smakiem i wysoką jakością.

Żelki Travelki kwaśne smaki Orientu Fresh&Fruity 80g – żelki w oryginalnych i zaskakujących smakach i kształtach nawiązujących do kultury Dalekiego Wschodu zapewniają unikalne kwaśne doznania, w których znajdziemy m.in. smaki kiwi, grapefruita, granata, pitaji, marakuji i limonki. Produkt dostępny jest w praktycznym opakowaniu o gramaturze 80 g, idealnym do zabrania w podróż lub na szybką przekąskę.

Materiał promocyjny marki WAWEL