Miejskie parki kieszonkowe pojawiają się zazwyczaj tam, gdzie nie ma miejsca na parki o dużej powierzchni – na osiedlach, w centrach miast i coraz częściej na szkolnych podwórkach. Łączą funkcje rekreacyjne i edukacyjne, dzięki czemu tworzą jednocześnie miejsca do odpoczynku oraz zabawy. Według „Raportu Dotlenionych” opracowanego przez organizację Dotlenieni.org to trend, który zmienia oblicze miejskiej urbanistyki i wpływa na jakość życia mieszkańców. Z myślą o tych najmłodszych, P&G wraz z organizacją Dotlenieni.org, zaangażował się w projekt tworzenia miniaturowych parków przy szkołach.

Reklama

Sprawić, by codzienne życie konsumentów stało się odrobinę lepsze – to zadanie marek P&G, takich jak jak Fairy, Pampers, Lenor, Ariel i wielu innych. Angażując się w takie inicjatywy społeczne, jak szkolne parki kieszonkowe, firma dąży do wprowadzania pozytywnych zmian dla społeczności, wśród których żyje i pracuje. Korzyści z tych projektów są zauważalne i przynoszą wymierne efekty.

Mat. prasowe

– Marki P&G każdego dnia wspierają konsumentów w ich codziennych obowiązkach – dbanie o czystość w domu, higienę, pielęgnację urody i wiele innych. Tę troskę przenosimy także na otaczającą nas społeczność. Wierzymy, że poprzez inicjatywy takie jak „Szkolne Parki Kieszonkowe” realnie wpływamy na przestrzeń, w której znaczną część dnia spędzają uczniowie – mówi Justyna Rymkiewicz, Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej Procter & Gamble w Europie Centralnej.

Zabawa i nauka w harmonii z naturą

Parki kieszonkowe to znacznie więcej niż tylko zielona przestrzeń. Każdy z nich zawiera m.in.:

pergole , które symbolicznie „witają” uczniów w świecie przyrody,

, które symbolicznie „witają” uczniów w świecie przyrody, ławki i kąciki edukacyjne , gdzie można odbywać zajęcia i odrabiać lekcje na świeżym powietrzu,

, gdzie można odbywać zajęcia i odrabiać lekcje na świeżym powietrzu, żywopłoty, rabaty kwiatowe, skrzynki z warzywami i ziołami , o które uczniowie samodzielnie dbają , ucząc się w ten sposób odpowiedzialności

, o które uczniowie samodzielnie dbają , ucząc się w ten sposób odpowiedzialności łąki kwietne, budki dla ptaków i hotele dla owadów, które wspierają lokalną bioróżnorodność.

Zaprojektowane tak, by maksymalnie wykorzystać każdą dostępną przestrzeń, parki kieszonkowe służą nie tylko jako miejsca relaksu i integracji, ale także jako plenerowe strefy nauki i zabawy. Dzieci uczą się tu, jak funkcjonuje ekosystem, jak ważna jest rola roślin w środowisku i jak chronić przyrodę w swoim najbliższym otoczeniu. To one mają największy wpływ na przestrzeń, która posłuży im jako miejsce do odpoczynku i nauki.

Mat. prasowe

- Chcieliśmy stworzyć przestrzeń, która będzie służyć dzieciom i zapewni im edukację poprzez kontakt z przyrodą. Parki kieszonkowe są przede wszystkim miejscem, w którym dzieci pielęgnują rośliny, obserwują owady i prowadzą własne mini-ogródki. To zielone klasy na świeżym powietrzu – mówi Katarzyna Gierczyk z organizacji Dotlenieni.org, partnera inicjatywy parków kieszonkowych w szkołach.

Wspólne pasje, wspólne działania

Szkolne parki kieszonkowe powstały dzięki pracy zespołowej. W przekształceniu niezagospodarowanych terenów szkolnych w zielone enklawy brali udział uczniowie szkół objętych programem oraz pracownicy firmy P&G. Uczestnicy projektu z entuzjazmem podkreślają, jak ważne dla nich jest zaangażowanie w sprawy lokalnej społeczności, w której żyją i pracują.

„To było niesamowite doświadczenie! W ciągu kilku godzin udało się nam zmienić zwyczajne miejsce w atrakcyjną zieloną przestrzeń, którą dzieciaki mogą cieszyć się na co dzień” – mówi Agata, wolontariuszka P&G – „Cieszę się, że firma daje nam możliwość realizowania pasji, jaką jest pomaganie. Dzięki temu robimy coś dobrego dla innych i spędzamy wspólnie czas – w dobrej sprawie” – dodaje inny wolontariusz, Maciek. Nad realizacją projektu czuwali eksperci Dotlenieni.org.

Dzięki współpracy z organizacją Dotlenieni.org, P&G nie tylko tworzy zielone przestrzenie, ale również inspiruje młode pokolenie do dbania o przyrodę. Inicjatywa ta wprowadza pozytywne zmiany w lokalnych społecznościach, tworząc miejsca sprzyjające nauce i integracji. Organizatorzy zapowiadają dalsze działania, które będą aktywnie wspierać lokalne społeczności w Polsce.

Reklama

Materiał promocyjny marki P&G