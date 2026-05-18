Planowanie urlopu coraz bardziej przypomina scrollowanie ulubionej aplikacji zakupowej. Bez wielogodzinnego porównywania ofert, otwierania dziesiątek kart i chaosu przed wyjazdem. Teraz na Allegro można nie tylko zamówić walizkę, kapelusz i krem SPF 50, ale też… same wakacje. Allegro połączyło siły z ITAKĄ i uruchomiło Allegro Wakacje – nową platformę do rezerwacji zagranicznych wyjazdów. A że Polacy kochają podróżnicze zakupy, możliwość zorganizowania wyjazdu w tym samym miejscu, w którym kupują wakacyjne akcesoria, wydaje się naturalnym krokiem.

Wakacje zaczynają się dziś od jednego kliknięcia, czyli jak Allegro i ITAKA łączą siły

Są takie momenty w roku, kiedy zaczynamy żyć bardziej „tam” niż „tu”. Myślami jesteśmy już przy śniadaniu z widokiem na morze, wieczornych spacerach po włoskich uliczkach albo leniwym popołudniu pod palmą. I właśnie wtedy zaczyna się dobrze znany rytuał: szukanie lotów, hoteli, opinii, promocji i miliona drobiazgów „na wyjazd”. Teraz ten proces ma być znacznie prostszy, bo wakacje można zaplanować niemal tak samo intuicyjnie, jak codzienne zakupy online.

Allegro oraz ITAKA oficjalnie ogłosiły start pilotażowej platformy Allegro Wakacje. Dzięki współpracy największej platformy e-commerce w Polsce z największym biurem podróży na rynku użytkownicy mogą rezerwować zorganizowane wyjazdy zagraniczne bezpośrednio w środowisku Allegro. To kolejny krok w rozwoju usług platformy, która coraz mocniej wchodzi w segment lifestyle’u i codziennych potrzeb konsumentów.

Nowa usługa ma odpowiadać na rosnące zainteresowanie Polaków podróżami kupowanymi online. Rynek wyjazdów zorganizowanych dynamicznie rośnie – jego wartość w 2025 roku szacowano na około 27 miliardów złotych. Allegro chce wykorzystać ten trend i stworzyć przestrzeń, w której użytkownik może kompleksowo przygotować się do wyjazdu: od wyboru kierunku, przez zakup wycieczki, aż po skompletowanie podróżnych akcesoriów.

Polacy kochają zakupy podróżnicze

I trzeba przyznać, podróżnicza kategoria już dziś ma się na Allegro bardzo dobrze. Na platformie dostępnych jest ponad 1,32 mln ofert związanych z turystyką: od walizek i plecaków po sprzęt i akcesoria podróżne. W samym lipcu ubiegłego roku użytkownicy wykonali aż 1,1 mln transakcji związanych z podróżami. Liczby robią wrażenie: zakupy związane z wyjazdami realizowano średnio co 2,5 sekundy, a walizki sprzedawały się średnio co 45 sekund. Rozszerzenie oferty o gotowe wyjazdy zagraniczne wydaje się więc naturalnym krokiem.

Ponad 800 hoteli i kierunki na każdą kieszeń

Fundamentem projektu została współpraca z ITAKĄ, która zapewnia dostęp do szerokiej oferty wyjazdów i doświadczenie w obsłudze klientów. Na start użytkownicy mogą wybierać spośród ofert obejmujących ponad 800 hoteli w 27 krajach. Dostępne są zarówno wakacje wypoczynkowe, jak i wyjazdy objazdowe, w formule last minute i w różnych przedziałach budżetowych. To rozwiązanie dla tych, którzy lubią spontaniczne decyzje, ale jednocześnie chcą mieć poczucie bezpieczeństwa i wygody podczas planowania urlopu.

Nie zabrakło również benefitów dla użytkowników Allegro Smart!. Klienci kupujący wycieczki w Allegro Wakacje otrzymają Smart! Monety o wartości około 1 proc. ceny wyjazdu. Przykładowo przy zakupie wakacji za 6100 zł można otrzymać 70 Smart! Monet do wykorzystania na Allegro.

To dopiero początek

Projekt jest obecnie w fazie pilotażowej, ale platforma już zapowiada dalszy rozwój. W planach są kolejne kierunki, nowi touroperatorzy, oferta first minute oraz dodatkowe funkcje znane użytkownikom Allegro, między innymi rozwiązania finansowe i nowe udogodnienia zakupowe. Bo dziś podróże zaczynają się dużo wcześniej niż przy bramce na lotnisku. Czasem zaczynają się od jednego kliknięcia między zakupem lnianej sukienki a nową walizką kabinową. I wygląda na to, że właśnie tak będzie wyglądało planowanie wakacji w nowym, cyfrowym wydaniu.

Materiał promocyjny marki Allegro