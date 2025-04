Zdarza się jednak, że podawanie dziecku matczynego pokarmu jest utrudnione lub niemożliwe. Wówczas z pomocą pediatry rodzice powinni wybrać dopasowane do potrzeb dziecka mleko następne. Na co warto zwrócić uwagę, szukając mleka modyfikowanego? Podpowiadamy!

Wyjątkowe mleko mamy

Ważny dla rozwoju okres 1000 pierwszych dni życia to czas liczony od poczęcia przez pierwsze lata życia. Jest to etap wyjątkowo intensywnego wzrostu i rozwoju dziecka. Aby młody organizm mógł prawidłowo się rozwijać i funkcjonować, niemowlę każdego dnia wraz z dietą powinno otrzymywać odpowiednią ilość składników odżywczych. Eksperci ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) rekomendują, aby przez 6 pierwszych miesięcy życia niemowlę było wyłącznie karmione piersi1, ponieważ mleko mamy jest najlepszym źródłem składników odżywczych, w tym składników mineralnych i witamin. Karmienie mlekiem mamy można i warto kontynuować nawet do ukończenia przez malucha 2. roku życia lub dłużej, jeśli chcą tego i mama i dziecko, przy jednoczesnym wprowadzaniu pokarmów uzupełniających.

Zaawansowana i kompletna kompozycja

Kobiecy pokarm to najlepsze, co może dostać niemowlę. Nie dziwi więc fakt, że aż 96% mam deklaruje, że karmią lub wcześniej karmiły piersią (przynajmniej przez pewien okres lub w trybie mieszanym), a 83% kobiet w ciąży planuje karmić piersią po urodzeniu dziecka2. Jakie składniki sprawiają, że mleko mamy jest tak wyjątkowe? Można podzielić je na kilka grup.

Źródłem energii dla niemowlęcia są węglowodany. W mleku mamy występują w postaci laktozy, czyli cukru mlecznego . To drugi co do ilości stały składnik kobiecego pokarmu, który pokrywa aż 40% dziennego zapotrzebowania dziecka na energię 3 . W kobiecym pokarmie występuje też inny rodzaj węglowodanów – oligosacharydy . To bardzo złożone związki, które odżywiają i stymulują wzrost dobroczynnych bakterii bytujących w przewodzie pokarmowym niemowlęcia, wspierając tym samym rozwój i funkcjonowanie układu odpornościowego.

Dla rozwoju dziecka, w tym jego układu nerwowego czy odpornościowego, kluczowe znaczenie mają wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Należą do nich niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, które nie są produkowane przez organizm dziecka, dlatego tak ważne jest, aby były dostarczane wraz z dietą – m.in. właśnie z mlekiem mamy .

. Wyróżnia się kwasy tłuszczowe z grupy omega 6 (LA) oraz omega 3 (np. ALA i DHA). Co ważne, kwas ALA przekształca się w organizmie człowieka w kwas DHA, który jest głównym materiałem budulcowym kory mózgowej i siatkówki oka . Pokarm kobiecy jest niezwykle zaawansowaną kompozycją różnych składników, w tym witamin . To najlepsze źródło witamin A i C dla niemowlęcia. Jedyny wyjątek stanowią witaminy D i K, które należy suplementować zgodnie z zaleceniami lekarza 5 . Warto wiedzieć, że witaminy A, C i D mają kluczowe znaczenie dla układu odpornościowego dziecka, który rozwija się nawet do ok. 12. roku życia, dlatego nie powinno zabraknąć ich w diecie – najpierw niemowlęcia, a później małego dziecka.

Istotną rolę w matczynym mleku odkrywają również składniki mineralne. Wapń wspiera prawidłowy rozwój kości i zębów dziecka, żelazo jest ważne dla prawidłowego składu krwi czy rozwoju poznawczego, a cynk ma duże znaczenie dla rozwoju młodego organizmu.

Zdarza się jednak, że pojawiają się trudności w karmieniu piersią. W takiej sytuacji warto skonsultować się z doradcą laktacyjnym lub położną, którzy zdiagnozują problem i pomogą go rozwiązać. Być może wystarczy zmiana techniki karmienia lub pobudzanie laktacji poprzez odciąganie pokarmu. Czasami jednak mimo podejmowanych prób karmienie piersią po prostu staje się niemożliwe.

Wybór mleka następnego

Gdy mimo podejmowanych starań mama nie może karmić piersią, rozwiązaniem może być podawanie dziecku dopasowanego do jego potrzeb mleka następnego. Jak wybrać taki produkt?

To ważne! Wybór mleka modyfikowanego warto skonsultować z lekarzem pediatrą, który dobrze zna dziecko i jego potrzeby. Dostępne na rynku mleka modyfikowane muszą spełniać podstawowy warunek – dostarczać dziecku składniki niezbędne dla prawidłowego rozwoju. Mimo że skład mlek następnych jest regulowany prawnie[6], to takie produkty mogą się między sobą różnić, m.in. zaawansowaniem technologicznym receptury oraz dodatkiem składników, których działanie potwierdzone jest badaniami klinicznymi.

Ważne jest, aby kompozycja składników mleka następnego była jak najbardziej zbliżona do mleka mamy. Najnowsze badania nad składem pokarmu kobiecego pozwalają na stworzenie zaawansowanych formuł mlek modyfikowanych, które pomagają wspierać prawidłowy rozwój dziecka.

Odkrycie naukowców Nutricia



Zespół ekspertów Nutricia od ponad pół wieku bada właściwości mleka mamy. Efektem ich pracy jest najbardziej zaawansowana formuła7Bebilon PROfutura DUOBIOTIK 2 dla wsparcia rozwoju i układu odpornościowego dziecka8, gdy kobieta dokarmia dziecko9 lub gdy karmienie piersią nie jest możliwe. To mleko następne łączy m.in. unikalną kompozycję GOS/FOS, która odwzorowuje kompozycję oligosacharydów mleka matki z HMO 3’GL10 i HMO 2’FL – oligosacharydami naturalnie występującymi w kobiecym pokarmie. Produkt posiada również wyjątkowy profil kwasów tłuszczowych:

omega 3 (DHA i ALA) dla rozwoju mózgu,

omega 6 (AA), naturalnie występujący w mleku matki,

OPO11, naturalnie występujący w mleku matki.

Jak wprowadzić mleko modyfikowane do diety niemowlęcia?

Dziecko przyzwyczajone jedynie do smaku mleka mamy może na początku zareagować niezadowoleniem z powodu zmiany pokarmu. Wprowadzając mleko następne do diety dziecka, warto zastosować się do kilku porad.

Przydatne może okazać się zastąpienie jednego karmienia piersią dziennie karmieniem butelką z mlekiem mamy. Dopiero kolejnym krokiem powinno być całkowite zastąpienie pokarmu mamy mlekiem modyfikowanym.

Warto kilkukrotnie powtarzać podawanie dziecku butelki. Dziecko musi nauczyć się inaczej ssać, by mleko z butelki wypłynęło. Stopniowo, po kilku próbach, niemowlę nauczy się nowej umiejętności.

Karmiąc niemowlę, dobrze jest zadbać o wygodną – zarówno dla maluszka, jak i dla jego opiekuna – pozycję.

Ważna jest również ciepła i przyjazna atmosfera. Rodzic może przygotować ulubiony kocyk maluszka lub przytulankę.

Warto także obserwować nastrój dziecka. Rozdrażnienie czy marudność, związane np. ze skokiem rozwojowym, mogą utrudnić wprowadzenie mleka następnego do diety.

Nie trzeba też się spieszyć. Ważne, aby dziecko mogło spokojnie zjeść, nie odczuwając przy tym stresu i napięcia.

Dobrze, aby moment karmienia nie kończył się od razu po zjedzeniu przez dziecko zawartości butelki. Dzięki temu niemowlę będzie mogło czuć bliskość i nacieszyć się obecnością najbliższych mu osób.

Zmiana mleka następnego na inne

Z różnych powodów może zdarzyć się, że rodzice zmuszeni będą do zmiany mleka modyfikowanego, do którego dziecko zdążyło się przyzwyczaić, na inny produkt. Warto robić to stopniowo. Można zastępować karmienia podawanym dotychczas mlekiem następnym, wprowadzając jedno karmienie nowym produktem dziennie, a po kilku dniach wprowadzić drugie karmienie itd.

Więcej informacji m.in. o tym, jak karmić niemowlę, można znaleźć na www.BebiProgram.pl. Do dyspozycji rodziców są także eksperci – lekarze i specjaliści zajmujący się żywieniem – którzy doradzą, w jaki sposób wspierać rozwój dziecka oraz zadbać o jego odpowiednie żywienie.

