Lato to idealny czas na wypady za miasto. Wiele osób w czasie urlopów stara się być bliżej natury. Fantastycznym pomysłem jest wypoczynek na łące. Choć piękna, porośnięta trawami i rozmaitymi kwiatami może być niezwykle niebezpieczna. Pamiętaj, że niektóre rośli są trujące.

Co roku w sezonie letnim specjaliści ostrzegają gównie przed barszczem Sosnowskiego. Rzeczywiście poparzenie może zakończyć się tragicznie. Ale warto wiedzieć, że nie jest to jedyna roślina, na którą powinniśmy uważać podczas spacerów na łonie natury.

Pozorne niewinne kwiaty, czy kolorowe owoce, mogą zachęcić nasze dzieci do robienia bukiecików, tymczasem nie powinny one nigdy trafić do dziecięcych rączek. Na co należy uważać? Kaczeniec błotny, pokrzyk wilcza jagoda, cis, tojad mocny, konwalia, łubin. Zobacz na naszym filmie, jak wyglądają.

Zobacz także: Dlaczego barszcz Sosnowskiego jest taki groźny?